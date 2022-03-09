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越秀交通上年純利飈逾8倍 末期息0.41港元

標籤：經濟

【明報專訊】越秀交通基建（1052）收市後公布業績，全年純利按年急升8.1倍至14.75億元（人民幣，下同），創歷史新高。收入按年升26.8%至37.02億元。集團解釋 ，去年收入增長主要由於2020年旗下公路因疫情臨時免收通行費措施，導致基數整體較低。越秀交通昨日績前微跌0.6%。

集團毛利按年升42.6%至22.23億元；毛利率為60.1%，按年增6.7個百分點；每股盈利為0.88元，每股末期息派0.41港元，全年共派0.61港元，派息率為56.9%，按年跌4個百分點。越秀交通表示，去年純利增長除因比較基數較低外，亦受惠於分拆漢孝高速公路在深圳上市錄得出售收益，抵消天津津雄高速和虎門大橋的減值虧損。

期內，越秀交通核心業務通行費收入升27.1%至36.5億元；其他通行費營運收入按年升4%至1205.3萬元，來自服務區及油站的收入按年升11.8%至4046.9萬元。

董事長李鋒於業績記者會上表示，就國內疫情控制及經濟恢復而言，現時整體交通收費已恢復至疫情前90%至95%水平，與2019年比較，去年交通費收入恢復良好，雖然廣東省項目受疫情反覆及周邊路網分流影響，但受惠於常態化疫情防控及精細化管理，盈利逐步恢復。