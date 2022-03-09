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紐油近14年高 航空股遭殃 巴克萊：尚有逾一成下跌空間

【明報專訊】美國準備禁止俄羅斯的原油及液化天然氣等進口，英國亦表示會跟隨，帶動國際油價上漲。布蘭特期油昨晚升穿每桶132美元，紐約期油升穿每桶129美元，兩者接近2008年以來高位。國際油價今年迄今升逾五成。巴克萊（英：BARC）發表報告，警告油價飈升可能令美國航空股繼續大跌。美股三大指數周一急瀉後，午夜前續跌，主要科技股下滑。凌晨舉行春季發布會的蘋果（英：AAPL），股價午夜前跌逾1%。

巴克萊表示，在俄烏衝突爆發前，美國航空公司股對油價上漲「相對不敏感」 （relatively insensitive）。不過自2月25日俄羅斯向烏克蘭採取軍事行動以來，標普500航空指數（S&P 500 Airlines Index）截至上周五已大跌15%，並在周一再跌11%。

IATA：關閉領空嚴重影響航空交通

巴克萊的分析認為，能源價格飈升，不會妨礙美國經濟復蘇勢頭，但航空公司難以將提升的燃油成本，透過機票加價抵消。巴克萊美國股票衍生品策略主管Maneesh Deshpande的報告指出，若以1990年8月伊拉克入侵科威特所造成的油價衝擊為例，航空股可能會從目前水平再跌。標普500航空指數由1990年6月6日的高位，跌至8月23日的低谷，跌幅達37.6%，而標普500指數同期跌15.9%。

相比之下，標普500航空指數截至周一，較2月22日的高位低26%，意味美國航空股仍有超過一成下跌空間。

國際航空運輸協會（IATA）的報告亦警告，俄烏衝突造成多國關閉領空的措施將嚴重影響航空交通，航班不得不改道或取消，當中以往返亞洲與歐洲，以及往返亞洲與北美的航線所受的影響最為嚴重。通脹高企，票價提升可能會影響航空客運需求。

空運方面，過去12個月，連接歐亞的航空貨運，佔全球航空貨運收入20.6%，同期亞洲與北美的空運，佔全球空運收入26.7%。制裁及關閉領空將加劇運力短缺。

摩通固定收益指數月底剔除俄資產

雖然航空股此前因環球經濟重啟而反彈，令疫情爆發後沽清航空股的「股神」巴菲特被質疑沽錯貨，如今其眼光再受到讚揚。與2020年初美國疫情惡化前相比，聯合航空（美：UAL）股價跌超過六成，美國航空（美：AAL）跌逾五成，達美（美：DAL） 和西南（美：LUV） 分別跌45%和30%。

受惠於旗下巴郡（美：BRK.A）（美：BRK.B）股價上漲，巴菲特今年以來財富增長7.2%，達到1167億美元。同一時期，特斯拉（Tesla，美：TSLA） 創辦人馬斯克、亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯等科技業鉅子的淨資產下降了15%或以上，令巴菲特重上彭博億萬富豪榜第五名。

華爾街與俄羅斯資產的脫鈎加劇。摩通表示，將由3月31日起，將俄羅斯主權債務和公司債務，從一些固定收益指數中剔除，包括新興市場債券指數（EMBI）和公司新興市場債券指數（CEMBI）。

（綜合報道）

[國際金融]