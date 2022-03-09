moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

Adidas換大中華區舵手 蕭家樂回巢

【明報專訊】抵制新疆棉而受內地部分消費者杯葛的德國運動品牌Adidas（德：ADS），面對內地市場收入萎縮，撤換大中華區董事總經理唐杰琛（Jason Thomas）。曾任Adidas香港區董事總經理的蕭家樂，將重返老東家，於4月接替唐杰琛的位置。蕭家樂過去兩年擔任中國內衣集團都市麗人（02298）行政總裁。

牽涉新疆棉事件 區內銷售急挫

自去年3月底以來，Adidas因抵制新疆棉而被部分內地消費者罷買。該品牌繼去年次季在大中華區的銷售額按年跌16%後，第三季再按年跌15%，部分市場份額給內地品牌搶佔。Adidas表示，從未在新疆生產任何貨品，在新疆也沒有供應商，並重申2019年的一項聲明，明確要求供應商不要從新疆採購任何紗線。

內地超過80%棉花來自新疆。Adidas跟Nike（美：NKE）、快時尚品牌H&M（瑞典：HM-B）等，在配合西方全面禁止新疆產品之際，在內地的業務受到影響。

根據麥肯錫（McKinsey）的研究，中國2019年超越美國，成為全球最大的時裝消費國。Adidas今次高層變動，反映這些品牌同時兼顧西方及內地市場的困難。

專注於內地運動服裝行業的分析師指出，自從被內地消費者抵制，Adidas和Nike已失去在天貓等電商平台的領先地位，取而代之的是標榜使用新疆棉的內地運動服裝集團安踏（2020）、李寧（2331）等。

品牌諮詢公司Landor and Fitch指出，Adidas和Nike正面臨「更廉宜且實力轉強」的國產品牌挑戰。安踏在2021年上半年收入按年增長50%以上，達到228億元人民幣（約282億港元），同期Adidas的大中華區收入為24億歐元（約204億港元）。

（綜合報道）

[國際金融]