波動巿 高盛看好擁現金流科技股

新冠病毒將從全球大流行逐漸演變為風土病，但是，疫情的進一步爆發將繼續迫使當局作出應對，從而導致金融市場產生條件反射。在這種環境下，林宗賢預計主動管理將再次發揮主要作用，而由於現時不明朗因素較多，故高現金流及受結構增長支撐的科技股依然存在投資機會。他認為，大型科技股估值已偏高，上升潛力有限，早年備受追捧的情况可能暫時難再現。一般而言估值高的股票更容易受到中長期利率上升的影響，因這些股票未來現金流以更高的利率貼現，當中包括科技股，但他認為科技股行業增長潛力依然強勁，主要是疫情令企業或消費者的習慣都改變了不少。

長遠仍看好科技股

林宗賢表示，在管理投資組合時以長線及一些可以經歷波動的股份作為選擇，所以挑選企業要有較高現金流及借貸較低，因為通脹升溫時，如果負債太高有損企業競爭力。

事實上，股票估值是基於現金流水平，用利率折現未來年份的現金流。如果利率上升，折現率上升，估值就會下降。整體而言，所有股票估值都可能下跌，但這並不代表價格必須下跌，價格最終還是由市場買賣雙方決定。短期來看，估值確實全面被下調，但在長遠而言，科技股仍然被看好。

通脹升溫損高負債企業競爭力

一般來說，增長型公司收入很高，盈利偏低（甚或尚未錄得盈利），而這類型公司的估值變化將比擁有忠誠客戶基礎和穩定收入及成本的成熟公司大得多。從債務質素和利潤率來看，其經濟護城河和質素均能有效支撐估值。針對極高增長型的公司，市場最關注其銷售狀况。市場發展大多數取決於投資氣氛，市場情緒可能會迅速轉變，而利率上升可能就是一個觸發因素。另一方面，如果一家公司沒有盈利，則必須自行籌措資金，其借貸成本會因為利率上升而增加，然後必須再次發行債券。過往債券利率是1厘，現在可能上升至2厘，而這種動態變化將改變估值。

利率升借貸成本增 影響公司估值

高盛資產管理香港零售客戶業務主管陳玉冰表示，客戶對科技股投資興趣仍濃，當然選股策略及風險也較關心。高盛全球未來科技龍頭股票投資組合基金主題以環球為主，而地區則以美國、大中華及日本為主。

龍彩霞 明報記者

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