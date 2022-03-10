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國泰虧損收窄至55億 稱暫毋須融資 第五波料每月燒錢最多15億 分析：貨運業務快復蘇

【明報專訊】國泰航空（0293）昨中午公布，去年淨虧損顯著收窄至55.27億元，不派末期息。其中，單計下半年受惠貨運表現強勁，錄得逾20.38億元盈利。國泰在業績公告中指今年初經營環境「極具挑戰」，行政總裁鄧健榮於業績會上強調，公司財務狀况穩健，現金流足以渡過短暫困難，今年沒有減薪或推出特別假期計劃，並正招聘機師。國泰績後股價受捧，收市升4.7%，報6.64元。

明報記者 陳麗歡

鄧健榮表示，截至去年底公司可動用現金流約303億元，財務狀况穩健，目前現金流足以渡過短暫困難，會維持審慎理財，同時對其他融資方案保持開放態度。他又表示，今年沒有任何減薪或特別假期計劃，目前亦沒有任何向政府申請額外融資、變賣資產，或改變目前股權架構計劃。

CEO：今年無減薪特別假期計劃

就現時第五波疫情發展，顧客及商務總裁林紹波表示，預計公司每月現金消耗約10億至15億元，現時客運及貨運運力分別是疫前的2%及30%，估計情况會維持至本港疫情穩定和再度放寬入境限制。林紹波表示，今年最大的經營挑戰是機組人員供應問題，集團去年下半年已開始招聘機師，目標包括原港龍旗下機師；此外，亦有150名飛行見習機師於本月底加入公司。

整體航線收益率急升87%

去年度國泰收入按年微跌2.9%至445.87億元（見表1），其中客運服務收益跌63.5%至43.57億元，整體可用座位千米按年跌61.8%至132.28億，整體航線收益率急升87.4%，各地區航線收益率全面大幅飈升，相信與去年機票價格急升有關，當中包括澳洲等地的西南太平洋收益上升153.4%，北亞上升112.2%，美洲上升104.9%（見表2），但相關地區的可用座位千米均錄得跌幅，西南太平洋跌40.4%，美洲跌54.7%，北亞跌71.4%。

貨運收益率升33%

至於貨運服務收入去年升28.4%至358.14億元，整體貨運收益率按年升33.1%，整體可用貨運噸千米跌10.9%至100.94億。

Jefferies報告指國泰去年淨虧損符合該行預測，下半年因貨運表現理想而恢復盈利，但受疫情影響，今年開局疲軟，需等待航班放寬入境限制。該行又表示，雖然國泰今年1月貨運及客運運力減至疫情前的21%及2%，但預計一旦本港再度放寬機組人員檢疫安排，貨運運力將迅速恢復，惟客運恢復則需更長時間。Jefferies維持國泰「買入」評級，目標價8.6元。