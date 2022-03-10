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九倉：今年續減債 不急收購內地項目

【明報專訊】九龍倉集團（0004）公布，全年基礎盈利36.46億元，略遜預期，按年增加7%，若計入投資物業重估虧損及其他項目，股東應佔盈利60.19億元，按年增加56%，第二次每股中期息派0.2元，全年派息0.4元，按年不變。主席吳天海表示，內房市道疲弱，因此將內地全年售樓目標降至90億元人民幣，亦不急於收購。他亦擔心俄烏局勢緊張，令香港不能獨善其身，此前大減債務後，今年繼續在減。手上股票投資仍逾500億元，他指已做到「進可攻、退可守」。

全年盈利36.46億 略遜預期

九倉在2021年度內地簽約銷售額為138.58億元，按年跌20%；待入帳售額亦按年跌41%至166.57億元。在港銷售山頂等樓盤錄得銷售49.14億元，按年大增17.4倍。主要營業盈利來自內地投資物業，期內達35.29億元，按年增長37%；在內地售樓的營業盈利為17.88億元，按年大減72%；在港售樓、酒店業務及貨運物流的營業盈利分別達11.51億元、3900萬元及7.71億元。

另集團去年度手持529億元投資，按年減少140億元。當中新經濟股價值按年大減144億元，只餘214億元。海外組合則按年減少103億元，只餘141億元（見表）。期內公司將大部分新經濟長期投資變現，總代價233億元，淨盈餘54億元。餘下組合去年底錄公允值虧損41億元，獲股息13.31億元，按年增加逾20%。

新經濟投資變現套233億

吳天海表示，今年首兩個月在內地售樓，比去年有少許上升。集團不會急於購入項目，他形容「再遲些可能有更好機會，在選擇項目時『挑剔些』」。至於在港項目，他料九龍灣貨倉重建及油塘項目若達成補地價，將涉及數以十億元計投資。他又關注俄烏局勢的影響，並認為香港不能獨善身，集團更在全球環境存在隱憂時著手減債，相比高峰期大減300億元，單是2021年亦減債120億至130億元，資產負債率只有約8%。今年頭兩個月再減債數十億元。集團其他長期投資則「進可攻、退可守」，待現轉機時可補回投資。

摩根士丹利發表報告指出，九倉的基礎盈利受惠於有較多中、港售樓收益入帳，表現高於其預期。不過，大摩認為該集團的每股末期息派送持平，股息派發率較預期的30%為差，實際只有15%而已。公布業績後九倉收市跌5%，報26.55元。