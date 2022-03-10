LME︰周五前不恢復鎳交易 將限漲跌

【明報專訊】倫敦金屬交易所（LME）發布最新公告，預期不會在3月11日本周五之前恢復鎳期貨交易，需要交付的合約亦會展期，並將為鎳的所有直接合約設定10%漲跌幅限制。LME首席執行官Matthew Chamberlain接受彭博社訪問時強調，他們的根本責任是穩定市場，如果只顧容許鎳價上漲，一些市場參與者將很難繼續他們的活動並面對困境。緊隨LME，上海期貨交易所亦自昨晚，將部分鎳期貨合約交易叫停一天。
LME明言不會在本周五之前恢復交易，連帶交付合約也需展期至另行通知，並基於3月7日收市價，在所有直接鎳合約於復市時預設10%漲跌幅限制。供電子盤交易的LME Select更設下價格範圍波段，超越範圍的指令會被拒，藉此有序縮減剩餘空倉。LME在恢復買賣前另設機制，供持逾100手的長、短倉者以3月7日收市價加溢價10%自願淨額對盤。同時其亦將鎳合約的按金加倍，自3月10日起增至4808美元。
Matthew Chamberlain稱，其決定旨在確保市場回復穩定及長遠公平行事，致不會因為極端市况、尤其是亞洲時段的鎳價與基本市况斷裂時，令參與者陷困境。他更稱，鎳價爆升不單是影響到參與者，真正問題是令到金融市場面對顯著壓力，因此要採取行動讓市場舒氣。
他又稱，不會就青山控股持倉及建銀國際子公司需較多時間繳納保證金作個別評論，只謂LME的做法是確保不會令行員違約，將來其續會密切監察巨額空倉變動。彭博社另引述知情人士稱，傳出因鎳價挾升被逼倉的青山控股，已獲得摩根大通及建設銀行（0939）等提供備用貸款補倉。