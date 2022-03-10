LME︰周五前不恢復鎳交易 將限漲跌

LME明言不會在本周五之前恢復交易，連帶交付合約也需展期至另行通知，並基於3月7日收市價，在所有直接鎳合約於復市時預設10%漲跌幅限制。供電子盤交易的LME Select更設下價格範圍波段，超越範圍的指令會被拒，藉此有序縮減剩餘空倉。LME在恢復買賣前另設機制，供持逾100手的長、短倉者以3月7日收市價加溢價10%自願淨額對盤。同時其亦將鎳合約的按金加倍，自3月10日起增至4808美元。

首席執行官：確保市場回復穩定

Matthew Chamberlain稱，其決定旨在確保市場回復穩定及長遠公平行事，致不會因為極端市况、尤其是亞洲時段的鎳價與基本市况斷裂時，令參與者陷困境。他更稱，鎳價爆升不單是影響到參與者，真正問題是令到金融市場面對顯著壓力，因此要採取行動讓市場舒氣。

青山控股傳獲摩通建行備用貸款

他又稱，不會就青山控股持倉及建銀國際子公司需較多時間繳納保證金作個別評論，只謂LME的做法是確保不會令行員違約，將來其續會密切監察巨額空倉變動。彭博社另引述知情人士稱，傳出因鎳價挾升被逼倉的青山控股，已獲得摩根大通及建設銀行（0939）等提供備用貸款補倉。