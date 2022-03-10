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保誠稱防疫措施令短期營運困難 香港新業務價值跌6％ 表現較差

標籤：經濟

【明報專訊】保誠（2378）完成重組集中亞洲和非洲業務後，首次公布全年業績，去年來自持續經營的新業務利潤為25.26億美元，以固定匯率計算按年上升13%，香港是各地區中表現較差的一個，香港的新業務價值按年跌6%至7.36億美元。本港防疫措施自今年初再次收緊，保誠財務總監兼營運總裁Mark FitzPatrick表示，代理在家工作、部分銀行分行關閉，短期內的營運環境困難，對業務有一定影響，不過香港對保險潛在需求高，代理保持與客戶聯繫，續保率仍相當高，相信業務很快可以有所反彈。

明報記者 歐陽偉昉

香港業務續為保誠最大新業務價值來源，不過內地訪客業務仍受封關限制，以致香港的年度保費等值銷售額按年下降27%，年化新保費按年減15%。執行總裁Mike Wells表示，不能預期何時香港可與內地恢復通關，但該行有為業務增加產品和服務，為一旦開關作好準備。他又指，集團有97%員工在家工作，封鎖並非單在香港遇到的問題，消費者已對虛擬銷售越趨接受。

預期中港通關 業務將增加

Mike Wells將於本月底退任，受香港入境隔離措施影響，Mark FitzPatrick早前受訪時預期，新任執行總裁會暫駐香港以外地方履新，直至可在香港更容易地營運區域業務。Mike Wells昨日表示，香港作為總部，執行總裁長遠仍會駐港，招聘新任執行總裁未有因此受到影響，在港亦不見有人才外流。

保誠總部設於香港和倫敦兩地，近年主要行政人員辦公地點進一步轉移至香港，至去年底有65%總部員工駐在香港。

新任總裁暫駐香港以外地方履新

雖然香港維持嚴格入境防疫限制，不過Mike Wells表示沒有計劃永久將員工調離香港，認為香港是中國最好通往西方的門戶，有聯繫匯率、財富管理業務等優勢，相信仍會是主要的金融中心。

集團去年來自持續經營的年度保費等值銷售額為41.94億美元，按年升8%，經調整經營溢利為32.33億美元，按年升16%，好過市場預期的31.9億美元，末期息按年多派10.53%至11.86美分。保誠昨日績後收報108.3元，升5.25%。