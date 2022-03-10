財匯局：處分專業人士 最多罰款50萬

新規管制度將於今年第四季實施，屆時財匯局將改名為會計及財務匯報局（會財局，AFRC），除現行涵蓋上市公司核數師及其註冊負責人外，其規管權力亦將擴展至專業人士。諮詢期將於5月4日完結。根據諮詢文件，與會計師公會的紀律處分程序比較，該局會多出一個階段，在聆訊前先作行政決定，以便捷地解決處分，同時保留受規管者視情况將個案交由獨立裁決機構全面聆訊、提出上訴的權利。此外，該局以原則為本施加罰款及處分，簡化為考慮每個個案的全部情况來作出決定。該局有權命令上市公司核數師進行補救行動，惟對專業人士並無相應處分。

主席黃天祐：期望市場達至良性競爭

財匯局主席黃天祐表示，是次會計改革應關注當中帶來的商機，尤其目前業界存在割價式競爭，市場或會因而萎縮，期望市場在改革後達至良性競爭。被問到擴大職能後是否需要重建局方資金來源結構，他指出，該局已開始收取徵費作營運資金，亦可動用港府於2019年批出的種子資金，有信心在下個財政年度內，可憑藉餘下的種子資金來維持收支平衡。他續稱，將與政府密切合作，以確定未來是否提供更多資金，使該局能夠有效履行職能。