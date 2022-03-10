中國PPI四連跌 通脹續低企

PPI變動中，生產資料價格按年上升11.4%，其中石油和天然氣開採業PPI按年上升41.9%，升幅較1月擴大3.7個百分點，有色金屬冶煉加工業按年上升20.4%，較1月擴大0.6個百分點。

2月居民消費價格（CPI）按年上升0.9%，與1月份持平。扣除食品和能源價格的核心CPI按年升1.1%，增幅較1月回落0.1個百分點。受春節和國際能源價格波動影響，2月CPI按月上升0.6%，較1月份擴大0.2個百分點。CPI按年增幅低企，主要是由食品價格按年下跌3.9%帶動，其中豬肉延續下降周期，按年價格下降42.5%。非食品價格按年上升2.1%，其中汽油和柴油價格分別上升23.9%和26.3%，均較1月擴大。

專家：若布油升至150美元 PPI或升穿10％

華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指出，若布蘭特期油連續多月升至150美元一桶，大宗商品全面上升，PPI在第二季或再反彈，個別月份或升穿10%，CPI在下半年個別月份或升穿3%，制約中國貨幣政策放寬的空間和實施窗口。