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中國PPI四連跌 通脹續低企

標籤：經濟

【明報專訊】國家統計局公布，中國2月份生產者出廠指數（PPI）為8.8%，增速較1月回落0.3個百分點，連續4個月回落（見圖）。不過受原油、有色金屬等國際大宗商品價格上升影響，PPI按月變幅由跌轉升，2月上升0.5%，相對1月為跌0.2%。

PPI變動中，生產資料價格按年上升11.4%，其中石油和天然氣開採業PPI按年上升41.9%，升幅較1月擴大3.7個百分點，有色金屬冶煉加工業按年上升20.4%，較1月擴大0.6個百分點。

2月居民消費價格（CPI）按年上升0.9%，與1月份持平。扣除食品和能源價格的核心CPI按年升1.1%，增幅較1月回落0.1個百分點。受春節和國際能源價格波動影響，2月CPI按月上升0.6%，較1月份擴大0.2個百分點。CPI按年增幅低企，主要是由食品價格按年下跌3.9%帶動，其中豬肉延續下降周期，按年價格下降42.5%。非食品價格按年上升2.1%，其中汽油和柴油價格分別上升23.9%和26.3%，均較1月擴大。

專家：若布油升至150美元 PPI或升穿10％

華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指出，若布蘭特期油連續多月升至150美元一桶，大宗商品全面上升，PPI在第二季或再反彈，個別月份或升穿10%，CPI在下半年個別月份或升穿3%，制約中國貨幣政策放寬的空間和實施窗口。