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最平5G iPhone售3699起 第三代SE明接受預訂 蘋果股價早段升逾2%

【明報專訊】蘋果（美：AAPL）第三代iPhone SE大升級，搭載iPhone 13系列的A15仿生晶片，並支援5G網絡，64GB儲存空間的版本，售價由3699港元起，是蘋果價格最低的5G手機，售價較iPhone 13 mini低2300港元。部分分析認為，在貴價5G iPhone需求可能轉弱之際，廉價5G手機有助蘋果今年繼續取得破紀錄的銷售表現。新版iPhone SE將於明日（11日）起接受預訂，下周五（18日）上市，蘋果股價早段升逾2%。

蘋果表示，A15晶片組有助提升電池續航力，助新一代iPhone SE實現長達15小時的視頻播放、10小時的串流媒體視頻播放及長達50小時的音頻播放。新SE機配備1200萬像素廣角鏡，支援深度融合、SmartHDR4等機器運算攝影技術。

摩通料新款SE首年可售3000萬部

iPhone SE是蘋果在新冠病毒疫情初期的搶手貨。蘋果沒有公開不同型號的iPhone銷量，但市場研究機構IDC的數據顯示，iPhone SE在2020年的銷量接近2500萬部，約佔蘋果全球智能手機出貨量的12%。

過去一年，蘋果旗艦產品iPhone 12首次支援5G後，低端的SE機銷量大跌。據IDC估計，不支援5G的iPhone SE在2021年的出貨量按年跌40%。

摩通分析師Samik Chatterjee指出，蘋果推出的一些貴價手機主要針對中高端消費者，現在推出一款大眾可負擔的5G手機，有望吸引對價格敏感的買家，預計新款SE推出首年的銷量可達3000萬部，推動iPhone總出貨量達到創紀錄的2.5億部，令投資者有信心iPhone銷售收入能繼續增加。

蘋果另外為iPhone 13及13 Pro新增「松嶺綠色」，與其他新產品一併推出。最新版支援5G的iPad Air，配備蘋果設計的M1晶片，CPU效能較上一代提升60%，USB Type-C的傳輸速率也較上一代快兩倍。1200萬像素超廣角前置鏡頭，配備「人物置中」功能，提升視像會議體驗，售價由4799港元起。

「最強個人電腦晶片」 M1 Ultra登場

另外，蘋果還發表最新M1 Ultra晶片。蘋果形容，這是全球最強的個人電腦晶片，透過蘋果創新封裝架構UltraFusion，將兩顆M1 Max晶片的晶粒連結起來，令單晶片系統（SoC）的效能表現大幅提升。

全新單晶片系統由1140億個電晶體組成，數量為個人電腦晶片之最。M1 Ultra配備功能強勁的20核心CPU，包括16個高效核心及4個高效節能核心，在相同能源消耗範圍內，效能表現比最快的16核心PC桌面電腦的晶片高出90%。首款搭配M1 Ultra的產品，將會是全新Mac Studio桌面電腦，售價由30,999港元起。Mac Studio另設搭載M1 Max晶片的版本，售價由15,999港元起。

（綜合報道）

[國際金融]