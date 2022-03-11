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賣樓撐起業績 貢獻盈利近93億

【明報專訊】港鐵（0066）去年靠物業發展及收租撐起業績。集團表示，今年度擬在年內推出4個發展項目共超過5000個單位預售，另會推出東涌牽引配電站、東涌東站第一期及小蠔灣車廠上蓋第一期等共4個項目招標，涉及超過5100個單位。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，年內推出預售的項目，包括日出康城第11期、港島南岸第4期及何文田站第2期，公司會視乎疫情對工程影響及當局批出預售樓花進度推出。

今年度擬推逾5000伙預售

去年度地產業務的利潤貢獻來自日出康城第7、8及9期所錄得的分佔盈餘，年內盈利達92.77億元；鄧智暉表示，較早前預售的日出康城第10期、港島南岸第1期和港島南岸第2期利潤，預期可於今年度入帳。鄧智輝續稱，港鐵自2020年已向車站及商場租戶提供減租及免租措施，因應新一波疫情，特別是那些基於政策而須暫停營業的租戶，集團會100%豁免該期間的租金，並會與中小型商戶共渡時艱。

租金寬免影響 租務利潤減3%

在2021年度，港鐵因應期內提供租金寬免，在香港租務錄得利潤只有40.48億元，按年減少3.27%。不過，新開業的商場「The LOHAS 康城」，連同購入德福廣場二期及將軍澳「PopCorn 2」商場全部權益的全年貢獻，部分抵消租金寬減的影響。港鐵商場新訂租金錄得8.6%跌幅，平均出租率98%。