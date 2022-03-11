moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

太古主席：長遠營商良好 未擬撤港

【明報專訊】本港疫情去年一度回穩，帶動相關行業年內業績反彈。太古（0019）及旗下太古地產（1972）主席白德利昨日公布任內首份成績表，其中太古去年轉賺33.64億元；惟太古地產同期純利則跌25%至95.41億元。港府疫情下檢疫限制嚴格，令不少外資萌生撤資念頭，惟白德利在業績記者會中強調，集團視香港為「家」，未有撤離計劃。

太古去年轉賺34億 太地少賺25%

太古昨日升7.2%，太古地產股價高位爭持，收市升2.6%。對於近期多家外資公司因香港嚴格防疫措施、封關等因素，暫時撤離本港，白德利相信現時任何挑戰都只屬短期及暫時性，集團認為香港仍為良好營商環境，未有計劃撤港，亦會維持現有投資計劃，並相信現時離開的人，未來將會重返香港。

預告未來10年港投資逾300億

白德利預告，集團未來10年將會投放超過1000億元發展投資項目，其中三分之一資金將會用於香港投資；五成資金會用於內地太古里、太古匯等發展項目；並投放200億元用作香港住宅發展，以及重點在越南胡志明市、印尼雅加達、新加坡、泰國曼谷等4個東南亞市場發展。此外，集團旗下香港可口可樂去年業績亮眼，年內溢利高見25.49億元創新高，並按年增長23%；集團計劃未來10年間，每4個月為可口可樂增加一條高速生產線，每兩年設立一個新建廠房投產；另同時計劃2030年前投放200億元資金，用作醫療保健業務發展。

對於太古地產早前為旗下表列處所租戶寬免全額租金，太古地產行政總裁彭國邦表示，現時相關措施的財務影響仍然言之尚早，集團目前仍密切與旗下零售、餐飲商戶溝通，並視乎4月20日、即現行防疫措施期限屆滿之時再檢討。