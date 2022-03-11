京東全年盈轉虧 美股開市較港低14％

總收入增23% 稍勝預期

去年第四季集團淨損失51.65億元（人民幣，下同），2020年同期為淨利潤243.25億元。非公認會計準則（Non-GAAP）下，集團淨利潤35.65億元，按年增加49.4%。全年總計，集團錄得淨損失35.6億元，2020年同期為淨利潤494.05億元；Non-GAAP淨利潤為172.07億元，按年微增2.25%。

績前京東系在港股股價走勢各異，京東升1.02%，收報237.4港元；京東健康（6618）跌0.99%，京東物流（2618）跌2.69%。季內，京東總收入錄2759.07億元，稍勝市場預期2749.4億元，按年增加23%。當中，服務收入按年增加28.3%至412.32億元；商品收入按年增加22.1%至2346.75億元。

京東物流（2618）去年同樣轉盈為虧，Non-GAAP虧損12.25億元。股東應佔虧損158.42億元，按年擴大2.8倍，主要由於去年可轉換可贖回優先股公允價值變動虧損128.44億元。

年內，京東物流收入按年升42.7%至1046.93億元，其中來自外部客戶的收入為591億元，增長72.7%。毛利按年下跌8.1%至57.8億元，毛利減少主要集中於2021年上半年，並於2021年下半年大致恢復。而2020及2021年的毛利率分別為8.6%及5.5%。