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售京滬核心項目 SOHO中國曾飈兩成

【明報專訊】SOHO中國（0410）昨日中午透過旗下微信公眾號宣布，為改善資產結構、紓緩資金壓力，SOHO中國以七折價格放售旗下約3.2萬平方米物業項目套現。受消息帶動，SOHO中國昨日股價一度急升超過兩成，收市時升幅收窄至約9%，報1.58元。不過，昨晚集團未有發布任何公告，交代相關事宜。

微信宣布 至昨晚未見正式公告

SOHO中國表示，今次放售物業包括銀河SOHO、三里屯SOHO、SOHO東海廣場、SOHO中山廣場等9個項目，全部坐落在北京上海的城市核心地段，涵蓋辦公、商業及公寓各類用途物業，其中不乏包含租約及市場稀缺的整層項目，集團形容「租金回報穩定，投資性價比極高」。文章又引述SOHO中國董事長潘石屹表示，此次放售項目的收入將全部用於降低負債，不會用於派發股息。

SOHO中國去年6月曾宣布獲洽購賣盤，黑石集團當時提出擬以每股5元、逾三成溢價收購SOHO中國約28.56億股股份，取得公司控股權，並將維持其上市地位。交易完成後潘石屹夫婦仍持該公司的9%股權。不過，至去年8月，中國市場監督管理總局對黑石根據《中國反壟斷法》提交的申報正式立案審查交易。受事件影響，至去年9月份交易終於告吹。同時受去年內房行業危機影響，SOHO中國亦需要面對重續債務問題，相信是促成今次放售物業的其中一個原因。