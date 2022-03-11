上季穿戴式裝置出貨量逾1.7億新高

蘋果市佔35%穩坐首位

報告指出，蘋果新產品從2021年第三季延後至第四季上市，Apple Watch 7和AirPods 3的推出帶動公司上季增長。此外，雖然小米手環出貨下滑，但小米「轉戰」手表和可聽設備，使其保持市場地位。三星、華為及Imagine Marketing排名緊隨其後，3個品牌上季分別出貨1360萬、1150萬及920萬台。

IDC移動設備和AR/VR研究總監Ramon T. Llamas認為，即使蘋果表現仍遙遙領先，但同業表現有明顯增長，反映市場需求正擴散至其他公司和產品，以提供不同多樣性和價格競爭，吸引和留住客戶。

另IDC移動和消費設備研究經理Jitesh Ubrani表示，不少公司年內雖然出現供應問題，不過上季已逐步消退，促使品牌出貨量創歷史新高，同時擴大產品線。同時，供應緊張也迫使許多公司考慮通過服務收入來補貼硬體購買。