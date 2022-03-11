撇油價 美通脹仍近40年高 布油110美元以上徘徊 美股受壓

俄烏危機持續，布蘭特期油昨晚維持在每桶110美元以上。美股三大指數早段下滑，道指跌約300點，標普500指數跌逾1%，納指跌逾2%。美國10年期國債孳息率昨升至兩厘水平。

另外，投行高盛表示，計劃關閉俄羅斯業務，成為首家因烏克蘭危機而撤出俄羅斯的美國大行。高盛表示，此舉是為了配合監管要求。

商品通脹13% 1980年來最高

與去年同期相比，美國2月的商品通脹率為13%，是1980年以來最高。服務成本亦按年升4.8%，升幅是1991年以來最大。至於作為CPI主要構成部分的住屋成本，按年升4.7%，是1991年5月以來最大升幅。

與此同時，能源成本亦大幅攀升。美國汽車協會（AAA）的數據顯示，汽油價格按年升53%。不過美國工人的薪水升幅追不上通脹，2月經通脹調整的工人收入按月跌0.8%，按年跌2.6%。

分析料儲局措施需更激進

部分經濟學家表示，雖然此前曾預期美國通脹將在2月見頂，但現時估計未來通脹升幅將在8%以上。這是因為烏克蘭危機及美國向俄羅斯實施能源進口禁令，令汽油等大宗商品價格上升。

巴克萊首席美國經濟學家加彭（Michael Gapen）表示，美國通脹不大可能在未來數月內下降。為了遏抑通脹，聯儲局下周將開始加息，預期加幅為四分之一厘。不過，彭博社分析認為，循序漸進的加息有其代價，這意味聯儲局往後可能要採取更激進的行動。

歐元區通脹率基線大幅上調

歐元區的通脹壓力也在顯著增加。歐洲央行發布最新的經濟前景基線（baseline）預測，包含對俄烏戰事影響的初步評估。由於能源成本出乎意料大增，最新的通脹率基線增長預測為5.2%，較原先預期的3.2%大幅上調。受戰事影響，歐央行亦將歐元區近期的GDP增長下修。最新預計，今年的GDP增長率為3.7%，較原本預期下調0.5個百分點。

（綜合報道）

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