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葉創成：同仁堂國藥盈利逼新高 續持有

【明報專訊】過去一個月本港新冠疫情大爆發，加上外圍有俄羅斯向烏克蘭開戰，市場避險情緒升溫，港股曾經大幅下跌，幸好恒指前日低見20,102點後喘定，昨日已回升至收報20,890點。筆者期望港股最壞的時間已過去，今日與讀者分析前晚公布理想業績、盈利創新高，昨日股價跟隨大市回升8.65%的同仁堂國藥（3613）

港業務盈利逼近2018年高位

筆者在《Money Monday》第4期（2015年7月6日）到深圳專訪有「深圳股神」之稱的林園，當時他因應內地人口老化、居民收入上升，看好中資醫藥股，並推介同仁堂系3間上市公司。筆者認同他的分析，選擇主要盈利來源來自本港，同時屬同仁堂集團海外業務旗艦的同仁堂國藥，見報後以每股10.44元買入。筆者不經不覺已持有同仁堂國藥近7年，期內恒指跌近兩成，該股股價升幅及派息卻為筆者帶來逾兩成回報。

細看同仁堂國藥去年業績，營業額按年升18.3%至15.56億元，盈利增加12.1%至6.07億元，每股派息上漲16.7%至0.28元，均屬歷來最佳。

值得注意的是，同仁堂國藥去年本港業務除息稅前盈利為6.72億元，僅略低於2018年的歷史高位6.91億元，考慮到本港於2019年以來先後經歷社會事件及新冠疫情，訪港旅客大幅下跌，同仁堂國藥主要靠本土消費力仍能取得如此好成績，由此可見同仁堂百年中藥品牌深受港人愛戴。

過去3年內地海外業務盈利均升數倍

雖然同仁堂國藥去年本港業務除息稅前盈利暫未重返2018年高位，惟由於內地及海外業務除息稅前盈利期內分別勁升3.38倍及5.66倍，至3035萬及8446萬元，支持整體盈利創新高。

筆者認為，疫情及戰爭，歷來都是對人類美好生活的重大威脅，而不幸地，兩者現正在地球不同角落發生，拖累港股近日急跌，實屬無可奈何。

不過，筆者很同意同仁堂國藥是次業績報告在業務展望中的以下分析：「儘管世界經濟回暖依然困難重重，香港經濟回復依然任重道遠，但世界愈來愈緊密，世界人民愈來愈渴望健康的心願，已經成為重振世界發展的現實前提。中醫藥，也在對抗疫情的重大突發衛生健康考驗中，證明了自己足以擔當世界健康共同命運的守護者、護航人……在充滿變化的世界經濟格局中，中國還會持續深化全方位、深層次改革開放， 在充滿一致的世界健康命運中，中醫藥不斷與世界各國健康衛生緊密團結起來……中醫藥是被千年驗證的健康智慧，是中國對於世界健康的新貢獻，是我們提供給世界人民的健康新選擇。中醫藥國際化前景廣闊，未來可期。」

總而言之，筆者相信人類有足夠智慧化解危機及繼續進步，而且中醫藥也會有更好的明天，因此亦繼續持有同仁堂國藥。

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[葉創成 創富倉]