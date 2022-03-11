買賣物業有10天冷靜期

【明報專訊】甚少亞洲人在歐洲國家置業，主因是言語不通，但其實外國人在法國買入物業程序與當地人大致相同，在購入物業前須選擇一個會說英語的律師至關重要。當地法制與英國非常不同，在置業時必須有公證員陪同，要留意的是，公證員是政府官員，責任是擬定法律合同，給予買賣雙方簽署。一般而言，簽約後買方需要支付一成訂金，其餘款項在交易完成時付清，法例規定簽署合同後10天會有冷靜期，倘若買方不能敘造按揭或其他原因，都可以在期間取消交易。
在法國置業的雜費不少，買家一般需要承擔5%至8%的經紀人佣金，印花稅為5.8%，公證費則視乎不同地區而定，普遍為樓價的2.5%至5%。如置業人士需要在法國貸款，貸款登記費為1%至3%。物業登記費視乎樓齡而定，樓齡少於5年則為樓價的0.6%，高於5年則為樓價1%。在法國普遍會購入二手物業，此時需要尋找驗樓師，並會衍生相關費用。法國公證處網站會有交易計算機，對置業人士有很大幫助。
要留意，如果物業用作投資出租，非法國居民需要繳交物業所得稅，普遍為租金收入的20%，但可扣除保養、維修、管理費、保險費等。倘在法國居住滿183天，可視為法國居民，稅制收入按照國家個人所得稅稅率計算，若年收入低於5515歐元毋須繳稅，收入介乎5516歐元至6.6萬歐元，稅率介乎5.5%至30%，收入高於6.6萬歐元，稅率為40%。此外，法國亦實施租金管制，物業投資者可以從網上搜尋物業每平方米的參考租金、租金上下限。