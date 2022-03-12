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5中概股列美除牌名單 4港上市 業界料陸續有來 恒指跌800點後大幅收窄

【明報專訊】美國證交會（SEC）日前依據《外國公司問責法案》（HFCAA），把5家中概股列入有退市風險的臨時名單，包括百濟神州（6160）、百勝中國（9987）、再鼎醫藥（9688）、和黃醫藥（0013）及盛美半導體（美：ACMR），4隻港股曾大跌逾一成，拖累一眾中資股亦「插水」。分析員估計這張臨時名單有可能再擴大，或牽涉十多家公司。大摩則指出，目前該法案的評估期為3年，但有可能縮短，意味被點名的中概股有可能須提早在2023年退市。

明報記者 葉翠

SEC表示，被列入臨時名單的5家中概股，可於15個工作日內（即本月29日前）就該會決定提出異議，並提交證據以證明自己不具備被除牌的條件。

大摩發表報告指出，這是法案規定3年評估期的第一次評估，而實施除牌有五大步驟，目前正處於第二階段，即根據美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）名單上的核數師來暫時確定公司（見表1）。

大行料未符要求公司最快明年退市

大摩續稱，遭列入臨時名單的公司在沒任何爭議下，其後會被最終確定，並正式指定為委員會認定的發行人（CIIS），隨即受到HFCAA的約束。另外，報告提到，現時未能符合要求的公司最早於2024年除牌，惟作為眾議院於2月通過的《美國競爭法》的一部分，法案的評估期有望縮短至兩年，或使公司須提早於2023年退市。

分析：名單料擴大至10多家中概股

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦分析，雖然該5家中概股目前只列入臨時名單，惟在現時市場信心極度薄弱下，連帶與事件無關的中資股如美團（3690）亦重挫。他估計，下周大市仍然會於低位徘徊，跌穿兩萬點不足為奇。他又提到，預計名單會擴展至其他中概股，或牽涉十多家公司，不過認為名單進一步擴大對公司影響有限，因市場會逐漸消化並習慣有關消息。

拖累其他中資股 阿里再破底

有關法案或掀起新一波中概股「退市潮」，一眾中概股隔晚急挫，連累港股昨日明顯受壓。恒指低開430點，一度急挫811點，又見近6年低位，惟再一次守住兩萬點關口，大市其後「拗腰」反彈，跌幅一度收窄至只有112點，收市跌336點，報20,553點。大市成交額1906億元。該5家中概股均大跌，百勝中國、再鼎醫藥及和黃醫藥創在港上市新低，百濟神州亦見52周低（見表2）。

消息連累中資股急挫，京東（9618）績後一度失守200元關口，重挫18%，收市仍跌11%，為表現最差藍籌；阿里巴巴（9988）再創上市新低，曾低見88.05元，收市跌5.52%，報90.8元；騰訊（0700）及美團則分別跌逾4%和6%（見表3）。而憧憬中概股回流，港交所（0388）午後轉升，收市升逾2%。