中證監回應：反對監管政治化

財聯社：中美監管機構磋商順利

中國證監會表示，尊重境外監管機構為提高上市公司財務信息質素，加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管「政治化」的錯誤做法。當局續指，始終堅持開放合作精神，願意通過監管合作解決美方監管部門，對相關事務所展開的檢查和調查問題，認為符合國際通行做法。

中證監提到，近一段時間和財政部持續與美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）展開溝通對話，並取得積極進展，相信雙方通過共同努力，能盡快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發展。

是次SEC引用的《外國公司問責法案》（HFCAA）由美國前總統特朗普於2020年底簽署，要求在美上市的外國企業須遵守美國的審計標準，若其審計報告連續3年未能通過PCAOB的要求，公司最早將於2024年除牌。該法案亦要求，不受監管的中概股亦須申報自身是否受外國政府擁有或控制，並要額外披露政府持股等，其中一項是要求披露董事及高層中的共產黨黨員名單。