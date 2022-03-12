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港匯曾見7.8296 逾兩年新低

標籤：經濟

【明報專訊】港股近期因為俄羅斯與烏克蘭戰事而跌勢持續，北水雖然繼續有淨流入，惟港匯弱勢持續，昨曾低見7.8296，續創逾2年低位，相比俄烏上月爆發衝突首天約在7.8077水平，反映外資仍在出逃。截至昨晚8時54分，港匯報7.8258。

分析：市場押注走向弱方保證

華僑銀行經濟師謝棟銘發表報告，指美元兌港元本周續走高，除了資金流入美元避險外，美國通脹數據高企，亦令市場預期聯儲局將採取更鷹派的立場，以紓解通脹壓力。隨着聯儲局下周議息，市場對港匯走向7.85弱方兌換保證的押注增加，並為可能到來的資金外流和外匯干預提前做準備，進一步加大港元兌美元的貶值壓力。

俄烏開戰後，市場關注中國股市可否用來避險，然而港交所（0388）數據顯示，昨日外資淨沽出A股約50.41億元人民幣，是連續第五個交易日錄得淨流出，全周累計淨流出規模達363.2億元人民幣。

內地台韓股市同現走資

亞洲區內其他主要股市亦有類似「走資」情况。彭博數據顯示，韓國股市本月截至昨日，累計外資淨流出資金規模有32.53億美元，單是昨日已流走5.88億美元；台灣股市本月截至前日，累計流出資金規模更達78.08億美元，而彭博另有報道引述一項數據指出，外資昨淨沽出台灣股票規模逾7.97億美元。上月下旬俄烏開戰以來，韓圜由約1206兌1美元，貶至昨日約1230兌1美元；新台幣由28.054兌1美元，貶至昨天約28.366兌1美元。