moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

永久離港提MPF去年3.37萬宗 按年升12%

標籤：經濟

【明報專訊】本港2019年發生社會運動後，2020年6月底開始實施《港區國安法》，加上港府在新冠疫情期間，實施嚴格防疫措施，令港人離港情况未止。積金局昨日公布，上季以不同理由申請提取強積金的申索數目錄逾6萬宗，其中以永久離港為理由的申索宗數錄8700宗（見圖），較去年第三季高位回落6.5%，但仍比2020年同期微升2.4%；涉及金額23.84億元，按季少8.4%，按年則升22.8%。另平均每宗申索金額達到27.4萬元。

上季8700宗 按季回落6.5%

全年計，去年以永久離港為由、申請提取強積金的申索數目達3.37萬宗，較2020年3.02萬宗升11.6%，並連升兩年。全年涉及金額90.14億元，按年增長52%；平均每宗申索金額為26.7萬元。

積金局：全年宗數仍比2017年少

積金局發言人表示，據過往統計，以永久離港為理由提取強積金的申索數目時有變動。儘管去年全年的申索數目相對過去兩年有所上升，但與2018年宗數相若，並比2017年為低。發言人續稱，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，故實際申請人數少於申索宗數。

發言人又強調，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地，或移居內地生活。

另據積金局季報，截至去年底止，強積金總資產達1.18萬億元，按年增長4%；扣除收費及費用後淨回報錄逾4018億元。強積金去年已收總供款為823.4億元，其中633.3億元為強制供款，整體佔比達77%；另33%則屬自願供款，涉款190億元。