港收緊疫情防控 李源祥：影響屬暫時

友邦去年7月完成收購東亞人壽，並與東亞銀行（0023）開展15年銀保分銷協議，集團區域首席執行官陳榮聲表示與東亞合作帶動去年香港銀保業務有雙位數增長。他又稱，澳門業務的內地訪客業務年化新保費去年增2倍，相信中港通關後內地訪客業務會重臨。

友邦中國內地新業務價值按年上升7%，較中期時的15%收窄，撇除預扣稅影響則按年升10%，去年全年活躍代理數目亦微跌。陳榮聲稱，新冠疫情對內地業務有影響，不過該行表現較整體市場強勁。該行在去年農曆新年後推出新的招聘平台，提供更吸引佣金和簡化程序，活躍代理數目於下半年恢復增長。

內地省份市場滲透率3% 增長空間大

李源祥表示友邦在今年已獲得銀保監批准，將天津和石家莊營銷服務部擴大。而去年友邦在四川和湖北分公司開業後，覆蓋市場人口增加1億，該行未來計劃多進入10個省市，覆蓋市場內的中產人口將較2020年增加5倍。

他又稱，友邦中國在現有省份的市場滲透率只有3%，認為未來業務還有很大增長空間。