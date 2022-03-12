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TVB發盈警 料去年蝕逾6.4億

標籤：經濟

【明報專訊】電視廣播（TVB）（0511）發出盈利預警，根據未經審核綜合管理賬目評估，預期截至2021年底止年度股東應佔虧損介乎6.4億至6.6億元，較2020年度虧損2.81億元，擴大1.28至1.35倍。

較2020年度虧損擴逾1.28倍

該集團解釋，這主要因為收購電商業務士多投資公司，仍然處於投資期及錄得淨虧損。同時公司投放資源搞內容製作及培育人才，加上年內再沒有收到政府「保就業」補貼，因此導致虧損。

該集團指出，期內收入按年增長6%，達到28.99億元，但虧損增加。公司不諱言收購士多後，月均電子商貿的收入增長數倍，但是士多仍處於投資期，出現虧損，並與TVB的帳目綜合入帳。另在內容製作及人才培育方面，投放資源，總營運成本按年增加14%，達到32.53億元。同時，年內再沒有去年從政府取得「保就業」的一次過工資補貼2.02億元。綜合以上因素，該集團出現虧損。

總營運成本按年增加14%

TVB預期，將於今年3月底公布2021年度全年業績。該集團股價今日收報4.93元，跌0.6%。計及2021年TVB已連續4年出現虧損，合計4年虧損超過14億元。單計香港電視廣播在2018年至2020年同樣是虧損，反觀TVB在香港的競爭對手、電盈（0008）旗下ViuTV在2021年首錄盈利，EBITDA錄得約9400萬元。