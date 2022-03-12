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內地2月新增貸款1.23萬億 遜預期

標籤：經濟

【明報專訊】繼1月新增貸款創下紀錄後，2月份金融數據有所下滑，可能反映需求已率先在1月份釋放。

人民銀行昨日公布，2月人民幣貸款增加1.23萬億元（人民幣‧下同），比市場預期的1.45萬億元為少，按年少增1258億元。至於社會融資規模增量則為1.19萬億元，比上年同期少5315億元。廣義貨幣（M2）餘額為244.15萬億元，按年增長9.2%，比市場預期的增速9.6%為少，亦分別比上月尾和上年同期低0.6個和0.9個百分點。

住戶貸款減少3369億元

人行指出，2月份新增人民幣貸款按月跌69.12%，按年跌9.56%。若分部門看，住戶貸款減少3369億元，其中，短期貸款減少2911億元，中長期貸款減少459億元。企業事業單位的貸款則增加1.24萬億元，其中，短期貸款增加4111億元，中長期貸款增加5052億元，票據融資增加3052億元。非銀行業金融機構貸款增加1790億元。

人行表示，2月底社會融資規模存量為321.12萬億元，按年增長10.2%。2月份單月社會融資規模增量為1.19萬億元比上年同期少5315億元，遠少於市場預期的2.2萬億元水平。

市場對央行進一步降準減息預期升溫

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，2月社融增量低於新增人民幣信貸表明，大多數新的銀行貸款發放給了非銀行金融機構，而非實體經濟，一個原因可能是信貸需求在1月已提前釋放。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，結合從目前內地需求復蘇偏弱，經濟面臨的壓力仍較大，社融、新增信貸數據不及預期，市場對央行進一步降準、減息的預期有所升溫。