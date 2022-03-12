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中聯通去年多賺15% 政府工作報告未再提降費

標籤：經濟

【明報專訊】內地政府的工作報告近7年來，首次未有提及運營商「提速降費」的要求。中國聯通（0762）總裁陳忠岳昨於業績會上表示，透過持續數年的「提速降費」，用戶的通訊需求已得到滿足。他預計政府未來對行業的監管將圍繞三大方面，包括提升服務質素、大數據、人工智能等技術的應用、數據安全等。

5G滲透率近半

中國聯通昨收市後公布，去年純利143.68億元（人民幣‧下同），按年上升15%，每股盈利47分，派末期股息9.6分；連同已派發的中期股息12分，全年股息合計21.6分，按年增加31.7%。聯通績前收升0.49%，報4.07元。

年內，聯通的資本開支為689.6億元，按年增加2%，並低於全年700億元指引。高級副總裁買彥州表示，公司今年將保持資本開支的增長與收入增長相匹配，主要用於精品網絡建設、寬帶及數據、傳送網等投資，惟未有明確披露具體預算。

聯通去年稅前利潤179.27億元，按年增加11.85%。EBITDA按年上升2.3%至963億元，收入升7.9%至3278.54億元。當中，移動服務收入按年上升4.8%至1641億元；移動出帳用戶淨增達到1130萬戶，優於2020年的淨減1266萬戶。移動用戶ARPU為43.9元，上升4.3%。公司5G套餐用戶達到1.55億戶，滲透率48.9%。