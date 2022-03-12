英GDP按月升0.8% 按年升一成勝預期

英國國家統計局表示，如果剔除醫療保健方面的額外支出，英國經濟產出比疫情爆發前低1.2%左右。

實際經濟產出較疫前低1.2%

上月英國普遍行業也有所增長，一些在12月受到嚴重打擊的行業好轉，批發、零售、餐飲、外賣，以至軟件工程及影視製作等，今年也有良好的開局。

英國1月的服務業經濟規模，較疫情爆發前高1.3%，建築業則高出1.4%，但製造業仍低1.6%。分析認為，部分經濟增長勢頭可能延續至2月。

專家警告高通脹或令經濟放緩

英倫銀行上月預期，英國今年經濟將增長3.75%左右，而通脹將由1月的5.5%按年升幅，提升至4月的7.25%峰值。不過隨着俄烏危機所造成的貿易損失及物價上漲等影響，此前的預測已失去參考作用。

最新的GDP數據反映英國經濟增長加快，加上通脹壓力升溫，普遍預期英倫銀行將於下周第3次加息。不過部分經濟師警告，俄烏衝突將進一步推高通脹，遏抑家庭消費，可能令未來經濟增長放慢。

（綜合報道）

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