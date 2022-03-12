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美自動駕駛安全新規 毋須人手操控裝置

【明報專訊】美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）為自動駕駛汽車頒布新規，全自動駕駛汽車可毋須配備手動駕駛裝置，意味新車可完全毋須人手操控。

數十年前制定的汽車安全標準，假設汽車必須由人手控制，令汽車製造商和科技公司在研發自動駕駛系統（ADS）汽車方面遇到障礙。通用汽車（美：GM）及旗下自動駕駛技術公司Cruise上月向NHTSA提交申請，爭取獲批製造毋須軚盤或煞車腳踏等人手操控裝置的自動駕駛汽車。

NHTSA最新表示，對於由自動駕駛系統操控的車輛來說，手動操作的駕駛控制在邏輯上是沒有必要的，不過隨着駕駛員由人類變為機器，確保人類安全的需求保持不變。Cruise計劃於今年底開始生產首款自動駕駛汽車Origin，並在明年交付。

Rivian去年蝕45億美元 股價跌6%

另外，電動車製造商Rivian（美：RIVN）公布，2021年合共交付920輛電動車，全年收入5500萬美元，淨虧損達45億美元。該公司預期，今年僅可生產2.5萬輛電動車，並表示若沒有供應鏈問題，產量可達5萬輛。市場對其表現感到失望，股價早段跌6%。

受晶片等零件短缺影響，豐田（日：7203）計劃未來3個月在日本減產，4月在日本的產量將較原訂計劃削減20%，5月削減10%，並在6月削減5%。豐田股價昨跌4.4%。

（綜合報道）

[國際金融]