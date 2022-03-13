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中概股續挫 港股黑期跌穿兩萬點 美股三大指數全向下 道指連跌5周近3年首見

標籤：經濟

【明報專訊】烏克蘭戰火未熄，美國聯儲局將在本周議息，在美國證交會日前將部分中概股列入具退市風險的臨時名單陰霾下，中概股上周五連續第二日急挫。ADR港股比例指數收報20,058點，較港股收市跌495點或2.47%，恒指夜期亦大低水近500點，新加坡的黑期市場更顯示港股已跌穿20,000點。分析指美國加大中概股退市力度，港股市場不確定性增加，恒指本周開局或跌穿20,000點。

明報記者 胡學能

多隻美國上市的中概股上周五股價跌幅達雙位數，當中內地電子煙龍頭霧芯科技（美：RLX）急瀉逾36%，收報1.49美元，過去一周股價累跌逾43%。塗鴉智能（美：TUYA）、名創優品（美：MNSO）周五分別跌32%、21%，一周分別累跌逾36%、20%。被美證交會列臨時名單的和黃醫藥（美：HCM）最多跌近10%，收市仍跌7.52%。

科技股ADR較港收市再跌

港股ADR方面，京東（9618）ADR收報折合約187.87港元，比周五港股收市價再跌11%，美團（3690）ADR及阿里巴巴（9988）ADR亦分別港股收市跌9%、6.5%。

美股三大指數上周五俱高開低走，道指收報32,944點，跌229點或0.69%，從盤中高位計跌571點；納指收報12,843點，跌286點或2.18%；標指收報4204點，跌55點或1.3%。道指上周累跌近2%，是2019年5月底以來首次連續第五周下跌。歐洲股市則靠穩。

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，俄烏局勢隨着兩國談判略為明朗，然而美國加大中概股退市力度，致港股不確定性增加，恒指早前已兩度試近20,000點，若本周內跌穿20,000點，市場反應亦未必很大；倘下行，料約19,500點或有初步支持，倘俄烏局勢本周好轉，上望或見21,300點。美國加息背景下，李認為本地銀行股會因HIBOR調升而受惠。

分析：恒指料19500點有支持

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，美國列部分中概股入名單，料對有關股份而言，只是融資渠道上的痛點，對港股的不確定性因素短暫，早前港股的科網股已歷急挫，相信未來兩周或顯著反彈。他又稱，即使之後美證交會再出爐新一批中概股名單，料市場反應相對適應，屆時對港股的震盪未必如上周般大。

另外，外媒報道烏克蘭兩家氖氣供應商暫停營運，市場恐影響晶片供應鏈，台積電（美：TSM）連跌兩日，險守100美元大關。facebook母公司Meta（美：FB）據報面臨俄羅斯提刑事訴訟，股價跌3.9%。