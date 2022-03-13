彭博：滴滴未滿足內地監管 停赴港上市

彭博日前引述消息報道，國家互聯網信息辦公室通知滴滴高層，其保障安全和預防信息泄露的整改建議還達不到要求，滴滴和保薦機構已停止原定今年夏季前後通過介紹方式在港上市的準備工作。滴滴去年6月在美上市，發行價每股14美元，如今股價累計蒸發86.5%。

港首家SPAC傳提早本周五掛牌

另外，招商銀行（3968）旗下招銀國際資產管理有份發起的SPAC（特殊目的收購公司）Aquila Acquisition（7836）早前已通過上市聆訊，原預計將於本月22日掛牌，據《信報》報道，掛牌日期提早至本周五（18日），初步招股文件顯示該公司將發行1億股A類股份，招股價10元，集資10億元。

內地物流股德邦股份發公告，顯示半新股京東物流（2618）入主德邦，將收購德邦股份逾66.49%股份，交易尚需申報並取得批准。《證券時報e公司》報道引述快遞物流專家認為，收購意味京東物流全面進軍快運市場，京東物流將借助國內資本市場槓桿，開展一系列關聯交易和併購，可較短時間內提升快運業務的規模和競爭力。