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內地研助青山控股兌換鎳供平倉

標籤：經濟

【明報專訊】英國倫敦金屬交易所（LME）鎳市復市無期，不過此前傳出被挾淡倉的民企大戶項光達為首的青山控股，正與摩根大通及另外約10家銀行談判處理補倉問題。據外電彭博報道，青山控股共15萬噸鎳空倉合約中，有5萬噸經摩通進行場外持倉，另有3萬噸是直接經LME做空。今次更有傳事件引起中央政府注意，研究要求青山存入未符LME成色的鎳庫存，再經中央兌換成符合LME成色的鎳供實物交收平倉。

傳青山抵押印尼資產 維持空倉

今次鎳大戶青山控股史無前例地被挾空倉，青山有5萬噸鎳的場外空倉由摩通承盤，按上周一倫敦的鎳收市價計算，欠負摩通約10億美元保證金。一般而言，投行為對冲風險，會與做空大戶做對手，轉而在LME做空對銷風險。除摩通之外，據報道包括法巴、渣打、建銀國際、工銀標準銀行、大華、星展、中銀國際及蘇克敦金融均捲入事件，青山正與該等金融機構談判，並傳該公司想以印尼資產作抵押，以維持其空倉。該等金融機構並無回應彭博查詢。

今次LME鎳市停市，引起內地監管機構關注。《金融時報》引述消息稱，內地官員及港交所（0388）旗下LME均希望青山控股補倉後，退出空倉，並讓市場有序復市。同時拋出另一潛在方案，讓青山控股向內地國家儲備局繳納未符LME交付標準成色鎳產品，交換為高成色的鎳產品供補倉及交收，對外證明其仍然能履約。

李小加：LME出手因市場失序

LME鎳市停開後，上海鎳市上周五重開，做價每噸約3.5萬美元，與LME上周一鎳價約4.8萬美元及翌日亞洲時段做價逾10萬美元，相差一大截。據稱，LME正尋求鎳市復開，但此前提出方案讓參與者自願進行長、短倉對銷，市場反應冷淡。內地媒體報道引述港交所前行政總裁李小加表示，LME很多監管手段和風控手段是後置的，是應對突發和緊急、巨大市場系統性風險的手段，並非常規手段。當市場基本失序，可能對市場參與者資本充足率和市場流動性產生系統性影響的時候，LME就會出手，出手也較重。

此外，上周五紐約期油每桶收報109.33美元，升3.12%，全個星期共跌5.49%，為去年11月份以來最大一個星期跌幅。至於金市方面，紐約4月份期金收報每盎司1985美元，跌0.8%。