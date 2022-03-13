疫下混合上班 WeWork料今年收入增三成

去年收入減 虧損收窄

WeWork去年的出租率因為疫下企業大面積地實施員工居家工作而受到打擊，經營成本亦上升。但由於行政總裁Sandeep Mathrani大力削減成本，包括退出沒錢賺的租賃項目及出售非核心資產，令虧損得以收窄。該公司預期隨着北美疫情放緩，企業轉用辦公室及居家並行的混合上班模式，將有利該公司租出更多私人辦公司及工作站。早前公布業績、以倫敦為基地另一家共享工作空間經營商IWG（英：IWG）亦因企業轉用混合上班模式而虧損收窄。

WeWork去年底的長期租賃負債（Long-term lease obligations）按年下跌11%，至179.3億美元。第四季售出的新枱數由第三季的8.4萬張，增至8.7萬張。WeWork周五股價跌3.6%，報5.06美元，該公司去年10月以SPAC形式上市。