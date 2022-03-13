moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

疫下混合上班 WeWork料今年收入增三成

標籤：經濟

【明報專訊】全球共享工作空間經營商WeWork Inc（美：WE）上周五公布2021年業績，全年收入25.7億美元，按年減少24.8%，每股虧損減少17.3%，但仍達18.38美元。單計第四季收入7.18億美元，按季增加5700萬美元，虧損8.03億美元，按季減5%。該公司預期疫情放緩後企業採取混合上班模式，對寫字樓需求增加，今年收入將介乎33.5億至35億美元，按年增30%至36%，其中今年第三及第四季，公司預期收入會增至9億至10億美元，在這水平料可取得經調整後除息、稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）。

去年收入減 虧損收窄

WeWork去年的出租率因為疫下企業大面積地實施員工居家工作而受到打擊，經營成本亦上升。但由於行政總裁Sandeep Mathrani大力削減成本，包括退出沒錢賺的租賃項目及出售非核心資產，令虧損得以收窄。該公司預期隨着北美疫情放緩，企業轉用辦公室及居家並行的混合上班模式，將有利該公司租出更多私人辦公司及工作站。早前公布業績、以倫敦為基地另一家共享工作空間經營商IWG（英：IWG）亦因企業轉用混合上班模式而虧損收窄。

WeWork去年底的長期租賃負債（Long-term lease obligations）按年下跌11%，至179.3億美元。第四季售出的新枱數由第三季的8.4萬張，增至8.7萬張。WeWork周五股價跌3.6%，報5.06美元，該公司去年10月以SPAC形式上市。