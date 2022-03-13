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化肥價升壓利潤 糧食生產商不願擴產

【明報專訊】聯合國糧農組織（FAO）經濟學家Upali Galketi Aratchilage指出，市場對農作物收成及出口減少的憂慮，只是全球糧食價格上漲的部分原因，能源、化肥和飼料對糧食價格上漲的影響更大。這些因素往往會擠壓糧食生產商的利潤空間，使他們不願投資及擴大生產。

糧農組織的食品價格指數（FAO Food Price Inde, FFPI）在2月升至140.7，較1月上漲5.3個百分點，與去年同期相比高出24.1個百分點。由於食品價格指數衡量的是整個月的平均價格，2月數值未全面反映俄烏衝突對市場的全面影響。

俄烏危機使貿易商、銀行及船東減少與俄羅斯開展業務，令全球農業貿易陷入混亂。即使在俄烏爆發衝突前，由於能源及肥料等漲價，農業成本已大幅攀升。

農民減用化肥 農作物產量或降

面對航運的制裁，俄羅斯工業部上周決定暫停化肥出口。俄羅斯是氮磷鉀（nitrogen, phosphate and potash）肥料的主要生產國及出口國，每年的肥料產量超過5000萬噸，佔全球供應13%。歐盟的氮肥三成來自俄羅斯。

北美肥料供應商CF Industries表示，化肥儲備已降至低位，若俄羅斯和中國繼續限制出口，將引發供應的擔憂。若農民因成本上升而減少使用化肥，可能導致農作物產量下降，進而推高糧食價格。

國際農業發展基金（IFAD）警告，俄烏衝突可能危及全球糧食穩定。烏克蘭四成出口的小麥和玉米輸往中東和非洲，這些地區正努力解決饑餓問題，進一步的糧食短缺或價格上漲均可能令當地社會動盪。

小麥價升致溢出效應 帶動米價

亞洲開發銀行經濟學家Jules Hugot指出，相比下，亞洲的糧食通脹較為可控，這部分由於大米在許多亞洲國家比小麥更受歡迎。小麥供應受阻之際，大米價格一直相對穩定。不過小麥價格的升勢也造成溢出效應，部分消費者因小麥價格上漲而改吃米飯。在小麥價格飈升至歷史新高之際，大米價格亦升至接近2020年5月以來的高位。

[企業地球村]