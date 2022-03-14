LinkedIn 悄悄告訴你的營銷密技

我常說LinkedIn是被低估的營銷平台，雖然很多品牌或個人都有在LinkedIn上開啟帳號，但真正有發揮這個平台營銷潛能的沒有太多，甚至有部份人仍停留於「LinkedIn是搵工的平台」這個單純的概念。有時不能怪外人不理解，LinkedIn本身做的不太多。就算做了，也沒有張揚。最近我就發現LinkedIn有出版一本B2B的雜誌，低調得沒幾個人知，裏面有一些好文章值得說說其中的重點和我的看法。

「借」內容發佈是正確的事

LinkedIn除了在發掘人才和招聘，建立企業形象，開拓B2B業務，甚至是建立品牌形象延伸B2C業務都有其營銷戰略。當中離不開內容營銷，品牌或個人擁有自己的帳號，往往集中發放自己品牌、公司或個人的消息，無可厚非。但除了創作內容(Create Content)，策展內容(Curate Content)也很重要，說穿了就是除了自己創作外也會發佈其他來源的內容，重點是以目標客戶或讀者為中心。4-1-1這條方程式，就是說一篇自己創作的內容，加一篇其他來源的報導，和四篇不同的內容。當然這只是一個參考不是金科玉律，這種內容操作方法有利於在LinkedIn上建立更好的信譽和可信性。

縮短網址有功能也要有型像

發放的內容，有機會要放入連結，可能連結到自己的網誌或是報名網站等。放入連結是應該使用可以追蹤和分析的連結。我發現很多品牌都已經懂得用bitly.com，將網址縮短之餘可以加入追蹤。但我覺得作為商業使用和品牌，更值得自己註冊一個縮短網址。例如我就註冊了一個「berniewo.ng」，再配合bitly.com或是Rebrandly.com就可以讓自己在社交媒體平台或是其他營銷宣傳品有一個縮短網址，可以追蹤數據之餘同時有自己的品牌形象。

Showcase唔怕晒冷

大家把最多的精力，多投放於製作Post內容。對於B2C和一些專業人士，LinkedIn的Showcase其實是一個很好的營銷工具。Post的內容做得再好，吸引了目標客戶，跑到了你的LinkedIn專頁，然後Showcase就是一個發揮功能的好地方。如果當中有產品重點介紹、成功的案例，或是客戶的Testimonial引薦，之後聯絡方法和連結就會成就很好的商機。

Employee Advocacy不止於營銷部門

最近我也為很多客戶制定員工社交媒體的策略，其中培訓員工在LinkedIn中分享內容，製作企業社交媒體內容分享守則和策略也很重要。其實在外國有品牌已發展出很好的Employee Advocacy策略，員工在LinkedIn上個人帳號有公司的連繫，都會發放自己的內容。如果品牌早制定策略，而且這不只限於市場部的同事，更有利於品牌形象和管理。