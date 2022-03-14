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SPAC疫下受捧 鍾絳虹冀複製美國成功 不足3個月9公司申上市 獨攬近八成交易

標籤：專訪

【明報專訊】本港今年初開始引入SPAC（特殊目的收購公司）上市機制，在市况不穩之下，不足3個月內已逐漸形成一股上市潮流，卓佳董事總經理兼IPO總監鍾絳虹接受訪問時表示，由於上市程序遠較傳統IPO（首次公開發售）簡單，美國SPAC市場在2020年疫情熾熱下備受追捧，估計「港版SPAC」亦有可能在本地疫情嚴峻下，撐起本港IPO市場。

明報記者 鄧偉忠

統計至今已遞交申請的9家SPAC，當中8家是由卓佳負責安排股份及權證（warrant）登記工作，而據初步招股文件，當中即將成為本港首家掛牌SPAC的Aquila Acquisition亦包括在內；而8家SPAC中有7家更是由鍾絳虹與其團隊親自負責處理，相當於擁有近八成市佔率；她表示，目前手上仍有3家SPAC仍在籌備申請上市。

美國部分SPAC最快上市半年完成併購

鍾絳虹稱SPAC屬於另類的IPO模式，由配售至上市後交易均專業投資者或機構可以參與，直至找到合適收購目標完成收購後（又稱De-SPAC）便會轉換成一般上市公司，屆時散戶亦可參與買賣。她又提到，雖然設有兩年期限須完成De-SPAC，但參考美國市場經驗，部分SPAC最快可在上市半年便完成併購。

對於SPAC機制在推出短時間內，已有不少發起人籌組SPAC上市，鍾絳虹提到，SPAC在美國市場已存在逾20年，卻在2020年備受疫情困擾之際迎來大爆發，當中主要由於SPAC上市機制較傳統IPO形式簡單，非常適合在疫情窒礙商業活動及市况波動之際採用，與現時本港疫情嚴峻情况相當類似，或是推動本港SPAC上市撐起新股市場的原因。翻查資料，2020年美國SPAC上市集資額高達834億美元（約6505.2億元），較前一年度急增超過5倍。

屬「空殼公司」 股市升跌不影響估值

鍾絳虹解釋，以目前疫情下的社交距離措施，甚至銀行分行因員工染疫無法穩定營業的情況為例，傳統IPO牽涉公開發售，需時多天處理認購、收款、退款等繁瑣流程，安排上恐怕會遇上巨大挑戰，而SPAC上市只涉配售，安排上較易處理。

此外，她提到傳統IPO涉及上市定價，在市况波動時，可能會因為公司、投資者與保薦人的估值看法不一致而令企業上市夭折，例如零售企業招股，在目前疫情下估值便可能大受影響；至於SPAC由於只是一家「空殼公司」，並無實際業務，便不存在股市升跌影響估值問題。因此，她相信在疫情及外圍市况不穩定下，「港版SPAC」有望複製美國前年的成功，獲得更多人採用。

[專訪]