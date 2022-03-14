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花旗︰今年首兩月消費弱 線上銀行生意佳

【明報專訊】本港疫情下百業蕭條，不過，香港花旗銀行總經理林智剛接受訪問時指，該行去年零售銀行貸款按年錄得雙位增幅，雖然今年首兩個月零售消費疲弱，但線上銀行生意頗佳，很多貸款經數碼渠道批出，使該行零售銀行貸款由年初至今按年仍有少許增長，惟由於去年貸款基數已增大，期望今年全年該行零售銀行貸款按年仍有中至高單位數增幅。

倘全民檢測 盡量維持ATM運作

林相信今年貸款增長推動引擎來自於信用卡業務、按揭等，他說下半年貸款業務策略是不斷地做數碼，而近期會多推廣數碼渠道的先買後付貸款。

疫情2月急轉直下，外界關注港府倘推全民檢測，銀行服務如何安排，林表示，該行會準備好企業應變計劃，他不評論極端情况下會有多少分行維持營業，惟強調冀盡量維持自動櫃員機（ATM）服務，該行會與服務供應商討論業務持續計劃，確保維持到一定服務，盡量減少全民檢測帶來的影響。至於具體如何商討，他稱有許多不同的處境，不希望只說一例作概括評論，惟現時很多銀行服務可經數碼方式做到，銀行保持業務營運的的彈性較以往高。他表示，至今零售銀行業務未見信貸質素突然嚴重惡化，但假設疫情不利因素持續，他認為潛在撥備料較多涉非抵押貸款，例如信用卡，撥備可能會增加。

冀全年盈利按年有輕微增長

他提到，該行零售銀行去年利潤按年持平，對於今年盈利預測，疫情、外圍投資環境影響等兩因素的走勢會很決定性，他相信上半年的投資環境不確定性、疫情發展致消費意欲減少，對該行零售銀行上半年收入有負面影響，惟仍希望全年盈利按年有輕微增長。

另一邊廂，市場料聯儲局年內將多次加息，林指存息水平視乎香港銀行同業拆息（HIBOR）走勢、外圍等，惟「很少（情况）會是HIBOR升少少，存息就跟住一齊上，反而是去到某個息率水平再檢視息口」，該行預測今年首季的3個月HIBOR為0.36厘，年底為0.51厘，認為升幅不大，故存息上調機會「未必大」。此外，他指該行於過去3年間，數碼銷售及收入都增3倍，去年數碼理財服務收入佔整體約三成，該行去年高端客戶群投資淨值增長1.6倍、資產管理規模及存款結餘按年都錄得高單位數增長。