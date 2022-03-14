財爺：港首季經濟倒退 失業率顯著回升

稱對港而言 現階段風險可控

近期外圍市場波動，地緣政治風險升溫，影響能源及其他商品供應，觸發期油等商品以至糧食價格急升。陳茂波指出，對本港而言，現階段的風險可控。貿易方面，烏克蘭和俄羅斯分別僅佔本港去年貨物出口的0.05%及0.78%。通脹方面，香港以服務業為主，能源依賴度不高，而能源在本港消費物價指數的開支權數只佔約3%，即使國際能源價格急升，對香港通脹的影響也比較溫和。不過政府仍會高度警惕，做好防備。

港元匯率穩定 資金進出沒異常

陳茂波續稱，無論港股以至港元市場依然如常有序運作，港元匯率穩定，資金進出未有異常的情况。銀行體系作為緩衝指標的資本充足率高企在20%，遠高於國際最低標準的8%水平，整體不良貸款比率去年底為0.88%的很低水平，這些均反映銀行具備充足條件應對挑戰。

他表示，本港的外匯儲備充足（有約5000億美元）、經常帳穩健（最近四季經常帳盈餘平均為GDP一成），反映香港的金融市場具強大緩衝和抗震力。