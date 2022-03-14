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京東物流斥90億人幣 購內地同業德邦物流

【明報專訊】京東（9618）發公告，旗下京東物流（2618）收購寧波梅山保稅港區德邦控股約99.99%股權，作價約90億元（人民幣，下同）。據公告披露，德邦持有A股上市公司德邦物流（滬：603056）約66.5%股權，該公司為一體化物流公司，於內地提供零擔運輸（Less-than-Truck-Load）、整車運輸、快遞服務及倉儲管理等廣泛解決方案。

每股13.15元提全面收購

京東表示，將以每股股份13.15元，向德邦物流餘下股東提出全面收購，出價較德邦物流停牌前最後報價12.66元溢價3.9%。京東又表示，於完成擬議交易後，德邦控股將成為京東物流附屬公司，其財務業績將併入京東物流的合併財務報表。

另據京東物流披露，德邦物流去年收入按年增長14%至314億元，期內稅後盈利大跌逾九成至3107萬元，折合今次收購市盈率約434倍；倘以德邦物流2020年盈利5.18億元計，收購市盈率則約26倍。集團至2021年底淨資產約59.16億元，相當於收購市帳率2.3倍。

京東物流表示，德邦擁有完善的現有物流基礎設施、客戶群、網絡及系統，認為收購可讓集團就貨運服務，快速獲取一張覆蓋全國的快運網絡，有效提升網絡能力；京東物流和德邦可以共享網絡資源，進一步提升規模經濟效應，優化成本結構，提高客戶體驗；德邦在製造業如機具儀器、 電子電器等擁有較好的服務能力和客戶群，可助集團擴充服務產品和客戶群，進一步提高集團物流業市場份額；以及德邦擁有良好的品牌形象和口碑，重視客戶體驗，和京東物流「客戶為先」的企業文化高度契合。