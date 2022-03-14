中金王漢鋒：全球滯脹若緩解 港股可走出低谷

【明報專訊】本港疫情仍處於高位平台期，加上外圍俄烏局勢亦未有好轉，恒指上周大跌1351點或6.17%，連跌四周，累積下跌4353點或17.47%，最低報20,079點，收報20,553點，屬近6年低位；今期封面故事由中金公司首席策略師王漢鋒、瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele，以及亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭分析最新形勢。王漢鋒指出，港股估值現處於歷史區間較為極端的低位，可能已反映不利因素，未來隨着這些因素有機會好轉而逐步走出低谷。
中金王漢鋒上周五收市後接受專訪表示，當前本港及內地股市的波動，主要是由內外部因素共同導致，市場企穩要待這些內外部因素相對緩和或好轉。從全球來看，年初市場擔心海外主要經濟體通脹高企、貨幣政策收緊而承壓，近期局部地緣局勢惡化引發大宗商品價格大漲，滯脹風險顯著提升，市場波動加劇；從國內來看，中國在逐步「穩增長」，但政策效果還有待顯現；疫情出現了一些局部地區反覆，可能也會增加「穩增長」的壓力，「我們認為，目前港股市場估值處於歷史區間較為極端的低位，可能對這些因素已經有所反映，未來隨着上述因素可能相對好轉而逐步走出低谷」。
事實上，根據彭博數據，以恒指上周五收市價20,553點計，市盈率跌至僅7.7倍，與過去10年平均值11.1倍比較，已經跌至接近負兩個標準差的水平（見圖1）；市帳率更跌至只有0.84倍，與過去10年平均值1.3倍比較，已經跌穿負兩個標準差的水平（見圖2），可見估值已回落至十分吸引水平。
不過，王漢鋒亦強調港股短期能否回升，關鍵是全球滯脹的風險能否得到緩解：「最近地緣政治事件擴大了供應方面的影響，明顯加大海外滯脹的可能性，滯脹就是物價大漲、經濟增長下行，現在地緣政治事件令商品價格上漲，也會壓低未來的增長預期。中國在全球動盪的環境中，短期也受到牽連，因此最近中國股票市場也比較波動，這風險在未來短期內可能會繼續有所演繹，大的拐點可能要等整個通脹預期見頂，通脹邊際緩解，市場會慢慢有所好轉。」
王漢鋒表示，根據1970年代海外滯脹的經驗，當通脹成為主要矛盾的時候，股市的走勢與通脹的走勢屬相反——「通脹見底、股市見頂；通脹見頂，股市見底」，所以未來幾個月很重要便是關注全球滯脹的風險，若通脹相對有所緩解，股市便會迎來反擊。
值得注意的是，美國勞工部上周公布，當地消費物價指數（CPI）按年上升7.9%，增速屬40年以來最快，而該通脹指標去年首季突破2%的警戒線後一直飈升（見圖3），恒指亦於去年2月18日由高位31,183點反覆回落至今，上周五收報20,553點下跌逾10,000點，以點數計，屬其中一次最大調整。
王漢鋒認為，即使今年以來全球股市大幅波動，不論美國及中國股市均錄得一定跌幅，但向前看的話，他認為，中期而言，中國股市會相對有韌性，「首先，即使近月外圍可能已經出現滯脹，但是中國通脹水平並沒有這麼高；第二；最近地緣政治事件所導致的供應問題，令外圍通脹進一步上升，中國的問題亦沒有外圍那麼大；第三，中國股市估值去年下半年以來回調後，目前已比較低，這提供安全邊際，而且中國政策空間也比較充分，所以我們覺得從中期角度，中國股市還是會相對有韌性」。
前瞻最新國策，王漢鋒指出，國務院總理李克強本月5日於全國兩會發表的政府工作報告，既強調短期的「穩增長」，同時也兼顧中長期的結構問題，屬「穩增長、調結構」並舉，而今年GDP增長目標訂為5.5%左右，既高於過去兩年平均值5.1%，亦略高於市場預期，這反映政府對「穩增長」有較高要求。他分析，要達至上述GDP增長目標，中國今年除了繼續推出相對寬鬆的貨幣政策外，更重要的是財政政策要更加積極，例如中央政府今年對地方政府的轉移支付按年增加18%至9.8萬億元人民幣，屬歷來最高，同時也強調今年減稅退稅規模達2.5萬億元人民幣，與2020年疫情剛爆發時相若，可見對要「穩增長」的決心。
從行業來說，王漢鋒分析，去年12月中央經濟工作會議後，已有很多支持基建投資的政策落地，是次政府工作報告也強調基建的重要；至於房地產，他認為也是「穩增長」的重要抓手之一，政府工作報告亦延續去年12月中央經濟工作會議基調；另外，他強調，中國目前處於科技創新、產業升級重要階段，當中涉及製造業、消費、碳中和等產業，同樣十分重要。
穩增長政策三大特點：後地產時代新挑戰新結構
王漢鋒預測，中央今年「穩增長」政策有三大特點：「第一是後地產時代，過去20多年房地產對GDP增長貢獻非常大，但現在房地產市場已逐步進入拐點，一方面是居民滿足程度已逐步提升，另一方面政府政策框架堅持房住不炒，供需兩端都已經出現變化，考慮到房地產及相關產業佔經濟比例頗大，這變化可能帶來很多影響，這一輪穩增長，房地產市場是在平衡中發展，既要促進房地產市場健康發展，但政策上又不能過度，避免出現大起大落，在後地產時代，我們要尋找中國經濟發展的新動力，尋找增速的新均衡。
「第二是新挑戰，新冠疫情爆發逾兩年來，中國經濟面對供應側的挑戰，特別是供應鏈的不確定性，最近地緣形勢的變化令商品價格大漲，對通脹預期也產生很大的影響，也是我們這輪穩增長必須考慮的問題。
「第三是新結構，近年即使中國GDP按年增長率下降，但經濟結構卻在改善，高附加值產業佔比慢慢提升，從投資改為消費拉動增長，目前經濟結構調整也進入攻堅期。」
綜合上述分析，王漢鋒對中國股市的判斷是：（1）「政策底」已經基本確定，其實這在去年12月中央經濟工作會議後已確定；（2）隨着「穩增長」政策發力，「（經濟）增長底」可能在第二季左右出現；（3）「市場底」料正在慢慢到來，可以繼續觀察。
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