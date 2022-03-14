順應「穩增長」國策 看好中資金融基建原材料股

增長股見底否 看全球宏觀環境

王漢鋒表示，與看好上述受惠「穩增長」政策的周期股不同，他對高估值的成長股抱觀望態度，指該板塊經過近月顯著調整後，目前到底是否已經見底，很大程度要視乎外圍通脹風險能否相對緩解。

有美資大行分析，隨着美國聯儲局本周落實加息，控制市場對通脹的預期，引領長債息率回落，美國增長股將再次跑贏價值股，記者請教王漢鋒，中資股屆時會否也有機會出現類似的投資風格切換，他回應說：「我們注意到從去年底至今，A股和港股都是價值股相對跑贏增長股，這亦與全球股市的風格取向一致。這可能是因為全球宏觀環境（包括通脹高企、貨幣政策收緊、地緣政治事件導致大宗商品價格大漲等）是市場主要影響因素。我們認為未來如果這些影響因素相對出現變化，市場風格的潛在再次變化可能也會呈現出一定的全球一致性。」

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