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順應「穩增長」國策 看好中資金融基建原材料股

【明報專訊】順應今年「穩增長」的國策投資，王漢鋒現時比較看好中資金融、基建及原材料股，「我們認為目前這些板塊估值偏低、市場倉位可能也偏低，隨着市場環境逐步穩定，可能都有表現機會。其中，內銀、工程機械、基建及水泥等板塊，根據歷史經驗，跟中國穩增長政策相關度更大，隨着穩增長政策繼續加碼，這些板塊表現可能會相對更好」。

增長股見底否 看全球宏觀環境

王漢鋒表示，與看好上述受惠「穩增長」政策的周期股不同，他對高估值的成長股抱觀望態度，指該板塊經過近月顯著調整後，目前到底是否已經見底，很大程度要視乎外圍通脹風險能否相對緩解。

有美資大行分析，隨着美國聯儲局本周落實加息，控制市場對通脹的預期，引領長債息率回落，美國增長股將再次跑贏價值股，記者請教王漢鋒，中資股屆時會否也有機會出現類似的投資風格切換，他回應說：「我們注意到從去年底至今，A股和港股都是價值股相對跑贏增長股，這亦與全球股市的風格取向一致。這可能是因為全球宏觀環境（包括通脹高企、貨幣政策收緊、地緣政治事件導致大宗商品價格大漲等）是市場主要影響因素。我們認為未來如果這些影響因素相對出現變化，市場風格的潛在再次變化可能也會呈現出一定的全球一致性。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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