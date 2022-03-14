《Money Monday》2月底封面故事 測中恒指下試20200點

【明報專訊】在《Money Monday》兩星期前（第337期、2月28日出版）封面故事，俄羅斯剛揮軍烏克蘭，瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志在專訪中指出，最重要是看恒指能否守穩「三底支持」（編按：恒指去年12月20日、今年1月6日及上月25日低位分別為22,665、22,709及22,718點，上月25日收報22,767點，曾形成三底支持），「大家也不希望此重要支持位跌穿，但亦好擔心它會跌穿，從技術分析而言，假如跌穿的話，量度跌幅可以很大」。
當時《Money Monday》已分析，恒指去年12月20日22,665點，反彈至上月10日最高報25,050點，上升2385點，若日後恒指跌穿22,665點，以2385點作為量度跌幅，可低見20,280點。
由於俄烏局勢過去兩周繼續惡化，例如歐美前周把俄羅斯多間銀行剔出環球銀行間金融通訊協會 （SWIFT）的國際結算系統，美國上周更禁止俄羅斯石油入口，恒指在過去10個交易日延續跌勢，累積下跌2000多點，上周五最低報20,079點，已超額完成上述量度跌幅目標。
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