綠茶集團標準化管理 去年扭虧

撰文：旻晞

市場消息指綠茶團擬集資逾11億元，聯合保薦人為花旗及招銀國際。所集資金擬用於擴展餐廳網絡、設立中央食品加工設施等。集團計劃今後3年開設75至最多225間新餐廳。

綠茶集團自2008年於杭州西子湖畔開設了第一家綠茶餐廳後，逐步擴充分店網絡，2018至2020年間分店數目更由107間增至180間，複合年增長率達29.7%。而截至最後可行日期，集團餐廳網絡已達236間、覆蓋全國18省份、4個直轄市及3個自治區；分區域來看，主要集中於華北、華東、廣東省等。就2020年收入及餐廳數目而言，屬中國第四大休閒中式餐廳運營商（市場份額0.6%）。當然，相關市場結構相當分散，首五大品牌佔市場總收入僅3.8%，亦反映市場競爭之激烈。

精簡廚房操作 擬建中央食品加工設施

集團近年得以迅速擴展分店，主要透過現今連鎖飲食集團一般採用的標準化管理，包括從食物製備、儲存、供應等建立統一標準及規範，通過第三方食品加工及直接採購，以將菜品口味和質量標準化，並繼續每年更新20%的菜品。截至最後實際可行日期，集團162家第三方食品加工公司合作。在可行時，將菜品的大部分製備過程，分配予該等第三方加工食品公司的高度自動化設施。令上菜前只需於食品加工公司所供應的食品進行相對較少的標準化製備工序、簡化廚房操作。

另外，有如上述，集團計劃興建自營的中央食品加工設施，預計今年第一季開始施工，並於2023年第一季完工，地點位於浙江省。集團指設施將用於生產半加工食品、及半加工烘焙商品，預期設施將為全國三分之一餐廳供應約6800噸半加工食品，及華東所有餐廳供應約9.3萬噸已清洗及加工食材，餘下約10%半加工食品將作為零售食品售予消費者。

業績可反映集團收入增長與其分店網絡拓展速度成正比，2019年收入及盈利分別增長32%及1倍。但當2020年新冠疫情爆發，集團業績無可避免受到影響，集團指2020年1至3月期間，停業餐廳數目總計達140間，停業天數介乎1天至最長69天。直接打擊集團營收。不過，集團去年營收已全面復蘇，單計首9個月收入及盈利，已分別相當於2019年的97%及90%。即使自去年10月以內，內地新冠疫情有區域性爆發迹象，令集團10月至11月期間，有14間餐廳停業2至39天；12月至2月則有28間餐廳停期為2至39天。但停業規模相比2020年為細，相信對整體收益影響較輕微。

走親民價格 每年更新20%菜品吸客

與其他同業相比，集團菜品價格亦走平民化路線，大部分菜品價格介乎10至50元（人民幣，下同）區間，而綠茶每名客戶人均消費金額、由2018年的54.8元增加至60.2元，主要受集團推出較高價格的新菜品所致。但相比同業如九毛九（9922）旗下的九毛九（59元）、太二酸魚（79元）、甚至海底撈（6862）（107元），都可見綠茶的「親民」路線。

至於從翻枱率看，綠茶集團2018至2020年翻枱率介乎每日2.64至3.48次，去年首9個月提升至3.32次，高於九毛九的1.8次及海底撈的3次，但低於太二的3.7次。

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