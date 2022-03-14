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李澄幸：加密貨幣可令投資組合多元化

【明報專訊】投資者希望建立均衡的投資組合，就要有資產配置的概念，並做到跨地域、跨資產及跨貨幣等特點，簡而言之就是這些資產也是長期看漲的，只不過關聯度較低，故面對不同經濟周期及政經事件時，組合的整體表現仍可保持穩健。

對個人投資者來說，資產配置的好處有兩大點，第一是波動性較低的組合不易超越投資者的心理承受水平，面對極端市况，也不會因情緒影響而做錯決定；第二，擁有平穩的組合的話，任何時候如有需要也可以用到這筆資金，確保了資產流動性，畢竟理財最重要的是需要時有錢可用。基於以上原因，陳小姐的確有需要進一步分散投資組合，因為現時的流動資產組合只集中於股票。提到分散投資組合，很多朋友都會考慮添加避險資產，來對冲股市下跌風險，黃金是傳統的工具之一，但近年多了一個很多人討論工具，就是以比特幣為首的加密貨幣。事實上，從商品特徵來看，比特幣和黃金有相似的地方，又或者說，比特幣的設計在某程度上借鑑了黃金的特性，比如稀少及存量有限等，並且都是獨立於主流貨幣系統，具有防通貨膨脹的功能。

相對而言，黃金歷史悠久，存在了很長的時間，有固有的交易模式及儲藏價值，故價格表現相對穩定，但比特幣是新興資產，而且加密貨幣不止比特幣，種類繁多，難一概而論，暫時並不是一個成熟的市場，風險比黃金高出許多，動輒幾成的波幅已充分反映其特性。此外，加密貨幣走勢暫時和科技股也有一定關聯度，值得持續觀察。

可用ETF投資加密貨幣

總的而言，以建立多元化投資組合為目標的話，黃金及加密貨幣也是可以考慮的工具，惟比例應該根據自己的認識程度及風險承受水平而定。

如果有意投資加密貨幣，其實除了要從投資角度裝備知識外，更加要裝備技術上的知識，比如遺失「錢包」私鑰等情况，將會造成永久損失。有見及此，除了直接投資加密幣之外，股票市場上也有相關ETF值得考慮。現時市場上和比特幣相關的ETF包括Bitcoin Strategy ETF（美：BITO），是美國市場上首隻與比特幣期貨掛鈎的ETF。當然，以上只是舉例而非投資建議，緊記任何投資均涉及風險，宜審慎考慮。

香港財務策劃師學會主席

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[李澄幸 理財信箱]