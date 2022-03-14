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陸振輝：學會沉默 適度妥協

【明報專訊】退休者如何面對後半生？這其實是所有人都需要解決的問題。有些地方一定要細加學習才能享受美好的退休生活。

首先學會沉默。世上沒有真正的對與錯，面對誤解和紛擾，如果不想解釋和爭辯時，我們就應沉默。慢慢地懂得原諒自己和他人的過失，要和這個不太完美的世界握手言和。

你如果想做一個人生贏家，就不要誇誇其談、不要浮躁炫耀，只要一心一意把自己的小日子過得幸福又愜意就好了。

其次是回歸平靜。到了退休年紀，就要慢慢遠離過去的繁忙，漸漸回歸生活的平靜和本真，開始懂得把生活的重心留給更重要的家人和朋友，給自己多一點自由。不管物質生活優裕或是貧瘠，都要時刻提醒自己保持平靜樂觀，才可以讓身體更健康，讓身心更快樂。

還有是學會妥協。不要因為意見分歧就和別人爭吵、和親人爭辯、和朋友爭論，最後只會不歡而散，要懂得好的人際關係比任何道理都來得珍貴。

心情不好的時候，大可以去散步、去唱歌，更可以種花養魚，最重要是撫平心緒，重拾珍惜。適度妥協，是一種若愚的大智慧、一種低調的好涵養。

每個人都不可能事事如意，如果沒有好的準備，就算家財萬貫，也會度日如年，又何必呢？

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]