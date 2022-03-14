劉俊毅：Web 3.0還在起步階段

Web3.0又稱第三代互聯網。如果要了解Web3.0的話，讀者們先要回顧整個互聯網的發展歷史。根據科技界的理解，互聯網有三代，第一代（Web1.0）的互聯網非常簡單，當時科技還未成熟，只能夠顯示純文字與圖片，以供瀏覽者閱讀，是單向的信息流。第二代互聯網就是現在的互聯網時代（Web2.0），網絡的內容能夠與用戶互動，同時用戶可以接收更多資訊，例如：facebook、Instagram和Youtube等。到現在，讀者們會問，第二代互聯網已經很足夠，為什麼還要第三代？

此前有新聞揭破有社交平台公司收集用戶的個人資料，監視用戶的瀏覽紀錄，然後售予第三方，讓很多用家對個人私隱感到擔憂。除此以外，用家們也不滿互聯網的內容遭到大機構控制。因此，現在有很多人談到Web3.0是去中心化的網絡年代。

Web3.0的概念與2.0的最大分別是整個互聯網沒有中央機構控制，而是由分散式自治組織（DAO）管轄。分散式自治組織運作模式是由組織成員先發表提議，然後通過其他成員按持有代幣的比例投票作出決定，整個投票過程公開透明。Web3.0賦予了用家們所有的權力，例如私隱、發布內容等。

根據GavinWood（Polkadot創辦人）說，Web3.0的互聯網將會在區塊鏈上運作，用家們在那些去中心化應用程式使用加密貨幣。過去一年已開始有一些Web3.0的應用程式誕生，例如：去中心化社交平台MonacoPlanet，用戶必須使用個人電子錢包去建立和登入戶口。不過，除了去中心化的特性外，MonacoPlanet與Twitter的功能其實差別不大。另外一個Web3.0的例子是瀏覽器Brave，Brave預先把網站的廣告和追蹤器移除，用戶可以選擇去接收廣告內容，Brave會以代幣（BAT）獎勵選擇接收廣告內容的用戶，Brave與其他瀏覽器的分別是商戶不會得到Brave的用戶數據，保障用戶私隱。另方面，廣告商必須支付指定數量BAT代幣才能在Brave平台上進行宣傳。

雖然Web3.0的概念非常創新，也能給予用戶高度私隱，但是基於整個網路沒有大機構管理，某程度上是冇王管，用家也可以隨便發放仇恨言論，對社會造成不必要的威脅。本人覺得Web3.0的概念還是在起步階段，能否成功尚有待觀察。

香港數碼資產學會幹事

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[劉俊毅 加密解碼]