徐家健：外資對俄羅斯企管文化的貢獻

俄羅斯首富Vladimir Potanin表示,俄羅斯應該以務實的態度回應經濟被全球孤立的局面,避免經濟因私產制度崩潰而陷入長期困境。究竟,外資對俄羅斯經濟有什麼貢獻?外資全面徹離對俄羅斯經濟又有什麼影響?

與外資關係愈密切 俄企透明度愈高

同事Sergey Mityakov是俄羅斯人,行家之中他是最早跟我解釋俄羅斯經濟過去10多年並非外界想像那麼差。同事當初的觀察很簡單,俄羅斯人收入與座駕不相稱,莫斯科太多靚車了!幾年前,他更發表了一篇〈Foreign Corporations and the Culture of Transparency: Evidence from Russian Administrative Data〉學術報告指出:

We find that Russian firms initially founded in partnerships with foreign corporations are twice as transparent in reported earnings of their workers as other Russian firms, but they are still less than half as transparent as foreign firms themselves. We also find that increased links to foreign corporations, such as hiring more workers from them, raise the transparency of domestic firms.

比較相同價值的汽車,車主在外資企業工作的,比在本地企業工作的工資高出足足4倍,反映陰陽合同在本地企業十分普遍。更有趣的是,早期曾與外資合營的俄企,勞工合約的透明度亦比本地企業的高出一倍。整體而言,與外資企業關係愈密切,俄企的透明度便亦愈高。換句話,外資帶給俄羅斯的,除了資金和技術,還有企業管治文化。假如外資全面徹離,俄羅斯經濟長時間建立的市場地位將一去不返。

