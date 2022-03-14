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何啟聰：急跌後博反彈 吼阿里牛57324

標籤：何啟聰

【明報專訊】上周五中概股受退市憂慮影響急跌，阿里（9988）低位曾跌逾8%，創出88.05元的本港上市新低，及後跌幅略見收窄，收市跌逾半成，90元亦失而復得。向上100元關口或具明顯阻力，並留意能否在85元以上止跌。看好或可考慮阿里牛證57324，收回價83元，行使價81元，槓桿比率約8.3倍。相反看淡或可留意阿里熊證55902，收回價100元，行使價102元，槓桿比率約7.6倍。

友邦（1299）宣布回購計劃，上周五逆市向好，高位曾升近4%至接近78元，收市升約3%。友邦受回購消息支持而向好，不過投資者預期80元暫具阻力，資金反手開淡倉，看淡或可考慮友邦熊證52383，收回價82.88元，行使價83.48元，槓桿比率約11.2倍。能否上試80元或可視為友邦轉勢的關鍵，若成功突破阻力位，屆時好友或可考慮順勢追貨。看好或可留意友邦牛證67859，收回價70元，行使價69.4元，槓桿比率約9.1倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

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[何啟聰]