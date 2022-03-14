moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

瑞銀亞洲：資金流入淡倉 比亞迪熊55333

【明報專訊】港股上周五受外圍因素所影響，低開約430點，其後走勢一直向下，最低跌至20,079點，僅險守20,000點，下午時段恒指跌幅收窄，但全日仍然下跌336點，收報20,553點。

比亞迪（1211）較早前公布2月數據，汽車產量達91,406輛，按年升接近324%，本年度首兩個月汽車產量總和按年亦上升168%；惟近日俄烏局勢持續緊張，當中用於電動車電池生產的鎳因運輸、交易受阻而令到供應緊張，價格一直上升，上周曾高見每噸破10萬美元。

新能源汽車成本問題拖累車股表現，比亞迪上周波動，曾穿190元，見近期低位，上周五跌2.5%，收報195.1元。根據瑞銀上周五的紀錄，比亞迪相關淡倉得到顯著資金支持，反映市場對於新能源汽車後市表現不抱有信心，如投資者看淡比亞迪股價會進一步向下，可留意比迪熊證55333，收回價220元，行使價224元，2022年10月到期，有效槓桿約6.7倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]