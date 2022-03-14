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摩根大通亞洲：外圍局勢未明 納指Put 10280

【明報專訊】外圍局勢持續不明朗，環球股市上周走勢繼續波動。美股三大指數中，標指及道指續處於技術調整區，納指更曾跌入技術熊市。

除地緣風險外，市場同時關注商品價格高企，對各國物價影響。美股三大指數輪證淡倉資金流上周四再度活躍，納指Put輪於當日錄得約500萬淨流入，為過去9個交易日最多，或反映投資者傾向於市况回升時做淡倉部署。如投資者亦認為外圍不明朗因素短線或仍會影響大市表現，做淡可留意高槓桿納指沽10280，行使價12,500點，實際槓桿有逾6倍，今年6月中到期，較適合短線部署。

若希望中線對冲，不妨留意年期較長及貼價產品，如納指沽10369，行使價13,000點，實際槓桿約4.5倍，今年9月到期。相反，如認為美股已累積一定跌幅，短線博見底回升可參考納指購10345，行使價15,000點，實際槓桿逾7倍，今年9月到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]